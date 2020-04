Vedado, Acosta y San Agustín: incrementan medidas de aislamiento social en La Habana

Vedado, Acosta y San Agustn: incrementan medidas de aislamiento social en La Habana

2020-04-14





La Habana-. Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en esta capital, convocó hoy a incrementar las medidas de aislamiento social en tres Consejos Populares de La Habana, afectados por la aparición de varios casos positivos a la COVID-19.



En reunión de trabajo efectuada en el CDP, se mencionó que en el Consejo Popular Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución, Acosta (10 de Octubre) y San Agustín (La Lisa), serán tomadas de forma inmediata esas medidas para cortar la transmisión del nuevo coronavirus.



Al respecto, la doctora Yadira Olivera, subdirectora provincial de salud, declaró a la prensa que en el Vedado se abarcarán 15 manzanas, en las que habitualmente existe gran aglomeración de personas, de ahí que será muy importante garantizar la no movilidad, el aislamiento y las pesquisas.



Agregó que como mismo sucedió en El Carmelo, igualmente perteneciente a Plaza de la Revolución, sabrán detectar los sospechosos y contactos para aislarlos, lo que ayudará a no propagar la enfermedad en más gente.



En la sede del Comité Provincial del Partido, Torres Iríbar exhortó a que los grupos de trabajo tienen que funcionar mejor; hay que evitar la chapucería y eliminar los problemas lo más rápido posible, expresó.



A su vez, hizo referencia a críticas de personas que están en centros de aislamiento respecto a las atenciones que reciben allí, por considerarlas insuficientes en ocasiones, e insistió al respecto en que los cuadros deben ejercer cabalmente sus funciones y dar orientaciones precisas para que se cumplan con la debida calidad todas las tareas, sobre todo en lo referido a la atención médica.



Exigió que el personal de salud que sea trasladado a las distintas instalaciones para cumplir el periodo de cuarentena de 14 días, debe ser atendido de la mejor manera; ellos son héroes que asumen la responsabilidad de salvar vidas y sacrifican su propia integridad física en momentos tan duros, aseveró.



En otras intervenciones, los responsables del área de comercio afirmaron que se trabaja para garantizar una mayor oferta de viandas y productos agropecuarios; mientras continúa la distribución de aseo y cárnicos, incluido el pollo con la venta liberada de una libra con valor de 20 pesos, para cada integrante del núcleo familiar.



Además, sigue en este mes de abril la oferta a la población de cuatro libras de papa por cada consumidor y se mantiene la venta de los productos normados por la libreta de abastecimiento.







También pudo conocerse en la reunión que se encuentran aisladas en la capital cinco mil 491 personas; mientras actualmente siguen funcionando 13 hoteles con poco más de mil turistas, a los que se suman 279 huéspedes en casas de renta.



Igualmente directivos de la Empresa Eléctrica exhortaron a no descuidar las medidas de ahorro para así evitar los apagones, aunque como es lógico sube la demanda debido a que las personas pasan más tiempo en sus hogares, contribuyendo al aislamiento social.



Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, hizo un llamado a ser conscientes y trabajar con vergüenza en esta dura batalla contra la pandemia. Estoy convencido de que si trabajamos todos juntos y unidos podemos sobreponernos a estos tiempos difíciles, en los que no pueden seguir existiendo problemas de indisciplina o falta de sensibilidad en algunos, enfatizó.



Insistió en la necesidad de ganar en higiene, limpieza y organización en los centros de aislamiento, para no descuidar ningún detalle en la atención de quienes permanecen en esos lugares.



Por último Torres Iríbar volvió a pedir a los residentes en la capital que estén aislados lo más posible, una medida que se aplica en toda Cuba, y aprovechen esta circunstancia para compartir con la familia sin exponerse a los riesgos del nuevo coronavirus, subrayó.



Y mandó un mensaje: “la percepción del peligro no es asustarnos, sino actuar con responsabilidad”, concluyó.



(Tribuna de La Habana)

