Vence Cuba a Costa Rica en Norceca sub-18 de Honduras

2018-08-29 12:42:26 / web@radiorebelde.icrt.cu





Con la solidez de 27 puntos por saques, el equipo cubano derribó a Costa Rica 3-0 para seguir invicto en el grupo A del Campeonato Norceca Sub-18 femenino de voleibol que se juega en Tegucigalpa, Honduras. Imparables también en el ataque (30-8) y superior en bloqueo (5-0) las antillanas consiguieron su segundo triunfo y este miércoles tendrán a su más difícil rival en la serie, República Dominicana, igual de nítidas en el par de jornadas de las preliminares, según el sitio Norceca.



Se impone Cuba ante Barbados en Norceca sub-21 de la Ciudad Deportiva



La selección cubana derrotó a Barbados 3-0 en el grupo A y se convirtió en el cuarto invicto del Torneo Norceca Sub-21 Masculino de voleibol, clasificatorio mundial y cuya ronda eliminatoria preliminar cierra hoy en la Ciudad Deportiva capitalina.



Triunfa Cuba en Copa Panamericana de voleibol de México



La selección cubana detuvo a Chile 3-1 en el partido del grupo A correspondiente a la jornada de apertura de la Copa Panamericana Masculina de Voleibol que otorga cinco plazas para los juegos continentales de Lima 2019. En la Arena Córdoba, de esa ciudad del estado de Veracruz, los cubanos pararon el ímpetu con que entraron a la cancha los chilenos, a quienes superaron en ataques (57-48) y bloqueos (12-8), en tanto los sudamericanos tuvieron una mínima ventaja de 3-2 en servicios, así como en errores no forzados (21-28), según el sitio Norceca. El atacante auxiliar Miguel Ángel López fue el máximo anotador por Cuba y en el encuentro con 21 puntos, escoltado por el opuesto Miguel David Gutiérrez (14) y la también punta Marlon Yang (11).



Logra victoria equipo femenino de béisbol en ronda de consolación del mundial de Florida



Cuba consiguió victoria en la fecha inicial de la ronda de consolación en la Copa Mundial de béisbol (F) que se celebra en Florida, Estados Unidos. Las antillanas vencieron 7-4 a Corea del Sur al fabricar racimo decisivo de cuatro anotaciones en la séptima entrada ante la perdedora Rakyung Kim. Anteriormente habían descontado una en la cuarta y otra en la sexta cuando perdían 1-4. Otra vez falló el pitcheo abridor por las ganadoras. Lianet Estupiñán solo pudo sacar un out.



Comienza el 16 torneo abierto de spinning libre en Bahía Honda



El primer Torneo Abierto de spinning libre embarcado de Bahía Honda acontecerá 16 al 20 del entrante septiembre, animado por 28 competidores en áreas aledañas a la bahía de ese territorio artemiseño. Sus organizadores anunciaron a JIT que la justa tiene carácter oficial, aportará puntos para el escalafón nacional y concederá al ganador el derecho a intervenir en la edición del 2019.



No competirá pertiguista Yarisley Silva en Liga de Diamante de Zurich



Las competencias de la Liga de Diamante de Zurich comenzarán mañana donde se repartirán los primeros 16 diamantes finales de la temporada atlética, pero para Cuba no hay buenas noticias, pues se confirmó que su garrochista Yarisley Silva declinó asistir por una lesión. La campeona centrocaribeña de Barranquilla 2018 se lastimó la pierna derecha durante la reunión de Beckum, en Alemania, y ahora será valorada por el médico para determinar la gravedad de lo sucedido. Se analizará entonces su presencia en la Copa Continental de Ostrava (8-9 de septiembre), a donde fue convocada como parte del equipo América.



Combate mañana boxeador Idalberto Umará en mundial juvenil de Budapest



El cubano Idalberto Umara y el puertorriqueño Jan Paul Rivera, serán los únicos representantes latinos en las finales del Campeonato Mundial juvenil, programadas para jueves y viernes próximos en el Duma Arena de Budapest, Hungría. Umará discutirá el título frente al ruso Ilia Popov en el tercer combate de mañana, en la mañana hora de Cuba.



Reconoce seleccionador alemán su fracaso en el Mundial de Rusia



El seleccionador de Alemania, Joachim Low, compareció ante los medios por primera vez tras la eliminación en el Mundial de Rusia y reconoció las razones que condujeron al fracaso del equipo. El entrenador de 58 años admitió que su mayor error “fue pensar que con nuestro estilo dominante pasaríamos la fase de grupos”. “Cuando llevamos a cabo este juego, todas las condiciones deben ser las correctas para que podamos hacer frente a este alto riesgo. Estas condiciones no fueron las adecuadas para nosotros en esos partidos”, declaró. Low catalogó de un “duro golpe” la temprana eliminación de Alemania, campeona cuatro años antes en Brasil, y añadió que “nos quedamos muy por debajo de nuestras posibilidades y con razón pagamos por ello”.





(Redacción Deportiva de Rebelde)