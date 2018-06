Vencen voleibolistas cubanos de playa en Varsovia

El binomio cubano de Nivaldo Díaz y Sergio González vencieron hoy 2-1 a Casey Patterson y Stafford Slick, de Estados Unidos, luego de debutar en el grupo G con revés ante el equipo de Latvia en la fase del Circuito Mundial de voleibol de playa con sede en Varsovia, Polonia, categoría cuatro estrellas.

Janis Smedins y Aleksanders Samoilovs, cuartos en el ranking de este certamen del orbe con 2960 puntos, superaron a los antillanos con parciales de 21-15 y 21-17 en 33 minutos, que según el sitio web de la Federación Internacional aparece en el escalón 32 con 1680 unidades hasta el cierre del 25 de junio.

El dúo cubano que se prepara rumbo a Barranquilla para los Juegos Centroamericanos y del Caribe llegaron a Varsovia de competir la pasada semana en otra manga cuatro estrellas, en Ostrava, República Checa, donde quedaron en el pelotón del escaño 17 al 24.

Cuando concluyan en la capital polaca seguirán a Esphino, Portugal para competir del 4 al 8 de julio en su último compromiso de los cubanos en la temporada 2018 del circuito mundial de cara a la cita en arena colombiana, donde aspiran Nivaldo y Sergio a mantener la corona que ganaron hace cuatro años.



Apoyarán personal médico y de apoyo victorias de atletas en Barranquilla

La motivación se afianzó en brazos de la historia patria en ocasión del Activo de la Dignidad de la jefatura, personal médico y de apoyo y glorias de la Delegación Cubana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En el complejo monumental Bosque de los Mártires de los Órganos de la Seguridad del Estado, el compromiso devino homenaje al legado de Fidel, al ejemplo de Raúl y la entereza de quienes dieron la vida desde las filas de esa fuerza.

Los campeones olímpicos María Caridad Colón y Armando Martínez colocaron una ofrenda floral ante la pieza escultórica signada por frases del Héroe Nacional José Martí y el líder histórico de la Revolución.

Un minuto de silencio como tributo a los 105 mártires de los Órganos de Seguridad y la colocación de flores ante las figuras que evocan a otros imprescindibles como Celia, Haydée, Camilo y el Che añadieron emociones.

La jornada incluyó además la lectura del compromiso a cargo del vice titular de ese organismo Jorge Polo Vázquez.

“Trabajaremos sin descanso para que atletas y entrenadores puedan concentrase en el propósito de retener el primer lugar por países y regalar a nuestro pueblo las alegrías que merece”, sentenció.



Define Federación de Baloncesto de Estados Unidos su plantilla para juego frente a Cuba

La federación de baloncesto de Estados Unidos nombró a la plantilla final de la tercera ventana de juegos de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto de 2019 en China.

Los estadounidenses enfrentan este jueves a México (2-2) en la capital azteca, y a Cuba (0-4) el 1 de julio en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

Siete de los 12 jugadores tienen experiencia previa en juegos Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA y los 12 atletas han competido o compiten en la G League de la NBA.

Hearn, Holmes, Jefferson y Munford regresan del equipo clasificatorio de noviembre 2017 que venció a Puerto Rico y a México.

De regreso de liderar a los Estados Unidos en victorias sobre Cuba y Puerto Rico durante la ventana de febrero 2018 estarán Braun, Stockton y Thomas.

Hearn, Holmes y Munford fueron jugadores claves en la competencia por el oro de los Estados Unidos en la FIBA AmeriCup 2017.



Completó con éxito la estadounidense Burgess su travesía Habana-Florida

La estadounidense Victoria Burgess completó con éxito la travesía entre La Habana y la Florida remando de pie sobre una tabla de surfing y se convirtió en la primera mujer en lograr esa hazaña.

Burgess remó durante 27 horas y 48 minutos en un trayecto de aproximadamente 115 millas, en un extenuante recorrido que llevó un mensaje de paz, amor y amistad del pueblo cubano al de Estados Unidos.

La travesía inició el pasado martes a las 07:12 hora local desde la sede del Club Náutico Internacional Marina Hemingway acompañada por un equipo de apoyo a bordo del catamarán Sunluver.

En agosto de 2013, su coterráneo Benjamin Friberg venció esa misma prueba luego de 28 horas de remar, parado, en una tabla de surf, un hecho inédito hasta entonces.

Este evento tiene como nombre Stand Up Paddle y es patrocinado por Women´s Sports Foundation.



Retomarán cooperación en deportes Mozambique y Cuba

Mozambique y Cuba retomarán la cooperación en deportes, detenida en 2016 por problemas de financiamiento, al identificar áreas como la medicina deportiva y varias disciplinas, destacaron fuentes diplomáticas isleñas.

Atletismo, boxeo, judo, gimnástica y voleibol de playa, así como la formación y capacitación en la atención sanitaria especializada se cuentan entre los intereses mutuos identificados.

La ministra de Juventud y Deportes de Mozambique, Nyeleti Brook Mondlane, recibió una delegación encabezada por la directora de Inspección y Control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Elda Quiñones.

Durante el encuentro, Quiñones presentó la carpeta de opciones de la colaboración, al tiempo que su anfitriona propuso una triangulación de proyectos para el financiamiento en aras de seguir beneficiándose del apoyo que calificó de profesional y beneficioso para el país africano.

La visitante expresó la disposición de Cuba de acompañar a Mozambique en la capacitación y formación de profesionales, así como en la preparación técnica de atletas en las más diversas disciplinas deportivas tanto en el país sede, como en la isla.

También invitó a la ministra mozambiqueña al Congreso Internacional Cubamotricidad 2018, del 23 al 26 de octubre en La Habana.



Eliminadas 22 pruebas del programa competitivo de Barranquilla 2018

Un total de 22 pruebas fueron eliminadas del programa competitivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 por incumplir con el mínimo atletas inscritos que exige el reglamento.

Finalmente serán 436 pruebas las convocada. En el caso de la halterofilia no se competirá en los 77 kilogramos del arranque masculino, 77 envión (m), 90 arranque femenino, 90 envión (f), +90 arranque (f) y +90 envión (f).

Dentro del atletismo no superaron el mínimo de inscritos los 10 mil metros (f), 20 km marcha (f), 50 km marcha (m), tres mil metros con obstáculos (f) y la maratón entre los hombres.

El canotaje prescindirá del C1 200 metros y el C2 500 metros femeninos, mientras que el pentatlón moderno no contará con los relevos mixtos y el relevo femenino.

Tampoco se competirá en la velocidad por equipos (f) del ciclismo de pista de, el wakeboard (m) del esquí náutico, la danza individual (f) del patinaje artístico, el doble par 2 XF del remo, el poomsae pares mixtos del taekwondo, al fosa equipo mixto del tiro y el lightning mixto de las velas.



Participarán 538 deportistas cubanos en Barranquilla 2018

Cuba animará con 538 deportistas los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, a disputarse del 19 de julio al 3 de agosto próximos, divulgó el semanario digital Jit.

De los 538 atletas de la nación antillana que competirán en la cita centrocaribeña, 292 son hombres y 246 mujeres, y la delegación tendrá un total de 790 integrantes, incluidos entrenadores, médicos y personal de apoyo.

Ajustes de última hora de los organizadores dejaron en 538 la cifra de la representación cubana a la justa colombiana, cuyo programa descendió a 436 pruebas por no completar la presencia de cinco comités olímpicos nacionales exigida como mínimo para su desarrollo.

La mayor de las Antillas competirá en 34 deportes y en el 80 por ciento de las 457 modalidades convocadas por los organizadores de los Juegos.

Tampoco buscará 82 de las 457 medallas de oro en disputa porque 22 de ellas corresponden a disciplinas que no se practican en la isla como son el rugby, boliche, esquí acuático o el golf, y en las otras 68 no intervendrá debido a que no se alcanzó la clasificación.

Sin embargo, las autoridades deportivas de Cuba reiteran el compromiso de retener la corona regional que ha conquistado en todas sus participaciones desde Panamá-1970 hasta Veracruz-2014, aunque reconocen la rivalidad competitiva de Colombia y México.



Se anunciará próximamente futuro técnico de la selección alemana

La Federación Alemana de Fútbol anunciará en los próximos días el futuro del técnico de la selección nacional, Joachim Low, reveló el presidente de la institución, Reinhard Grindel.

Según el directivo, ya conversó con el entrenador para precisar su continuidad o no al frente del combinado germano, después de su eliminación el miércoles en la primera fase de la Copa Mundial de Rusia-2018, en la que defendía el título.

La Mannschaft cayó 0-2 ante Surcorea en Kazán y se despidió del torneo con dos derrotas y una victoria.

Low dirige a Alemania desde 2006 y salvo en Rusia siempre llevó al conjunto a las semifinales de los torneos que disputó. El DT, de 58 años, renovó recientemente su contrato hasta el 2022.

Tras la histórica eliminación -la primera de Alemania en la fase de grupos de un Mundial-, la delegación germana voló este jueves desde Moscú a la ciudad de Fráncfort.



Efectuarán el sábado 14 de julio carrera por Mandela

La quinta edición de la Carrera por Mandela se efectuará el próximo día 14 de julio en esta ciudad, convocada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y la embajada de la República de Sudáfrica en Cuba.

La noticia fue confirmada en conferencia de prensa por la Excelentísima Señora Thaninga Pandit Shope-Linney, embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del país africano en la Isla, y Carlos Gattorno, director del Proyecto Marabana-Maracuba.

La acción formará parte de las concebidas en Cuba por el Día Internacional de Nelson Mandela, fijado para cada 18 de julio por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Juan Carlos Mesa, subdirector del proyecto Marabana-Maracuba, aportó detalles técnicos de la carrera, con inscripciones del 9 al 13 venideros en las oficinas de Marabana-Maracuba ubicadas en la Ciudad Deportiva.

La arrancada (10:00 a. m.) y meta serán frente a la sala Kid Chocolate para cubrir el circuito certificado por la Asociación Mundial de Maratones, lo que permitirá reconocimiento oficial a las marcas registradas.

Sostuvo que la distancia a recorrer será de 10 km, y que el aseguramiento general y la asistencia médica especializada están garantizados como parte de la logística que habitualmente se despliega para estas lides.



Cayó Cuba ante Puerto Rico en Clasificatorio al Mundial 2019 de la FIBA

El equipo cubano de baloncesto cayó ante Puerto Rico 84-80 puntos en el Coliseo Roberto Clemente por pase a la segunda ronda del clasificatorio el Mundial 2019 de la FIBA.

Los boricuas estuvieron distanciados del aro en la primera mitad en los tiros a distancia, al tirar apenas de 19-3 en intentos de tres puntos y un pobre 37% en tiros de campo en general.

Luego arrancar con mucha energía e irse al frente 9-2, Cuba fue apretando y se acercó varias veces, 9-7 y 15-12. Puerto Rico se llevó finalmente ese segmento 21-18,

Cuba continuó su ataque y tomó el comando 28-25 con triple de Jasiel Rivero en el segundo cuarto. En adelante el partido se mantuvo cerrdo y los cubanos terminaron ganando la primera mitad 42-35.

La reacción de Puerto Rico llegó en el tercer periodo, aunque no fue inmediata pues Cuba llegó a tener ventaja de hasta 11 puntos, 55-44, El partido se tornó aún más intenso en el periodo definitivo. Güirita de Ramón Clemente y donqueo de Jorge Bryan Díaz le dieron la delantera momentáneamente a Puerto Rico 63-60.

De la mano del cañón grande, Jasiel Rivero, Cuba recuperó la delantera al poner el marcador 75-70. Un triple de Barea antes de la virazón definitiva acercó a los boricuas 75-74 y el resto fue historia.



