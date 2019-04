Venezuela enfrenta grupos irregulares en estado fronterizo del Táchira

Venezuela enfrenta grupos irregulares en estado fronterizo del Tchira

2019-04-30 09:53:15 / web@radiorebelde.icrt.cu

El protector político del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, anunció la implementación de un plan para neutralizar y desmantelar bandas criminales activas hoy en los territorios fronterizos con Colombia, publicó Prensa Latina. Las bandas dedicadas al narcotráfico, contrabando, extorsión, corrupción y secuestro serán capturadas y procesadas con todo el peso de la ley, afirmó Bernal en declaraciones a la prensa difundidas a través de la red social Twitter. Además, Bernal sostuvo que la respuesta del Gobierno bolivariano será contundente contra los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción y vinculados a estas acciones delictivas en esa occidental demarcación. Vamos a combatir con la Constitución en la mano a todo grupo desestabilizador, subrayó Bernal al asegurar que no será permitida la anarquía en la zona de la frontera. Por otro lado, el protector del Táchira Freddy Bernal explicó que entre los objetivos del plan de seguridad el enfrentamiento a bandas paramilitares dedicadas al contrabando de gasolina en el sector de Boca de Grita, así como grupos irregulares presentes en Palmita y Caño Amarillo, en el norte del Estado. A finales de febrero el estado de Táchira vivió acciones violentas fraguadas por sectores de la derecha asociados al diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado 'presidente encargado' del país con apoyo de Estados Unidos y sus aliados internacionales, en un acto de usurpación calificado por Caracas como intento de golpe de Estado. Esa zona limítrofe con Colombia sirvió de teatro de operaciones a una operación de falsa ayuda humanitaria que constituyó pretexto para crear un clima de desestabilización con el fin de crear condiciones para una intervención extranjera, de acuerdo con las denuncias formuladas por el Gobierno venezolano.



Imputa la justicia brasileña a Michel Temer por caso de corrupción



Un magistrado de Brasil aceptó una nueva denuncia contra el expresidente de facto Michel Temer, quien enfrenta diversos procesos en la Justicia por presunta corrupción, ante su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos. El juez federal Marcus Vinicius Reis Bastos acogió la denuncia presentada por la Fiscalía contra el exmandatario y otras cinco personas, cuando Temer todavía estaba en ejercicio del poder. Tras el comienzo del ejercicio del presidente Jair Bolsonaro, todas las investigaciones contra el exmandatario interino fueron enviadas desde la Corte Suprema a la Justicia de primera instancia, en la que han comenzado a tramitar con celeridad desde febrero pasado. En la denuncia que fue aceptada este lunes, la Fiscalía considera que hay indicios de que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario a cambio de sobornos. Además de Temer, también serán enjuiciados el coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima, el exasesor Rodrigo Rocha Loures y tres ejecutivos del grupo Rodrimar.



Identificados 42 extranjeros muertos en los atentados en Sri Lanka



Un total 42 extranjeros fueron identificados entre las víctimas mortales de los atentados terroristas del Domingo de Pascua en Sri Lanka que dejaron 253 muertos, anunciaron las autoridades srilanquesas. Los países con mayor cantidad de víctimas fueron India, con 11 muertos, Reino Unido 6, china 4 y Dinamarca 3, detalló la fuente. Aclaró un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka que doce extranjeros siguen desaparecidos y podrían figurar entre los cuerpos no identificados que se encuentran en la morgue de Colombo. Otros cinco extranjeros heridos en los atentados contra iglesias cristianas y hoteles de lujo reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico siguen hospitalizados. El balance precedente daba cuenta de 40 extranjeros muertos.



Renunció el vicefiscal general de Estados Unidos



El vicefiscal General de Estados Unidos, Rod Rosenstein, presentó su carta de renuncia al presidente, Donald Trump, poniendo fin a dos fuertes años en el cargo, desde donde intentó estabilizar el Departamento de Justicia y su relación con la Casa Blanca. Su dimisión se hará efectiva a partir del 11 de mayo, probablemente después de que el Senado haya confirmado a Jeffrey Rosen, el hombre nominado para reemplazarlo. Rosenstein es conocido por ser el funcionario que designó al asesor especial Robert Mueller, en mayo de 2017, para dirigir una investigación federal sobre las sospechas de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. En su carta de dimisión, Rosenstein defendió su trabajo y la independencia del Departamento de Justicia. Rosenstein estuvo en los principales titulares de los medios estadounidenses, luego que un reportaje del New York Times revelara algunas discusiones del funcionario al comienzo de su mandato, en las que presuntamente manifestaba la posibilidad de grabar en secreto a Trump, algo que él dijo que nunca autorizó. Al final de la investigación, Mueller no encontró prueba de colusión del equipo de Trump con Rusia y la Casa Blanca calificó el informe del fiscal de "exoneración total y completa" del mandatario estadounidense.



Amanece Argentina en paro



Medios internacionales reflejan que las centrales obreras y sindicatos argentinos cierran el mes con un paro general hoy extendido a todo el país. El panorama en la capital es desolado, pues no habrá apenas transporte público, solo algunos ómnibus, ni metro, ni vuelos, la mayoría cancelados, ni servicio en los bancos estatales, varias escuelas estarán cerradas y también el sector judicial. Con otra manifestación por el día internacional del trabajo mañana, según adelantaron la víspera varias organizaciones, el paro de este martes se avizora complicado, con gran adhesión, para mostrar el descontento social en una Argentina en recesión. Encabezan esta medida de fuerza, que incluirá una movilización, las dos centrales obreras CTA Y CTA Autónoma, los trabajadores estatales y varios sindicatos de diversas ramas.



Rechaza Interpol nuevo pedido contra Rafael Correa



La Policía Internacional (Interpol) rechazó un segundo pedido de emisión de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa, por su presunto vínculo con la investigación del secuestro del político Fernando Balda. Desde Prensa Latina conocemos que la decisión se tomó a pesar de que el sistema judicial envió como elementos para revisión de la solicitud una declaratoria de prófugo y llamado a juicio para el exmandatario, quien insiste en que el caso es parte de la trama de persecución política en su contra y que también tiene como blanco a otros exfuncionarios de su Gobierno. Según volvió a constatar que Interpol no incluirá al ex jefe de Estado en la lista de personas a localizar y capturar, con fines de extradición, porque no hay causa que lo amerite. Anteriormente, en diciembre pasado, la instancia rechazó una acción similar, encabezada por la jueza Daniella Camacho. En su cuenta en Twitter, el abogado Alejandro Vanegas expresó: 'INTERPOL vuelve a poner en su sitio a Administración de Justicia politizada en el Ecuador!!!'.



