Verano y el cine que usted quiere ver

Este volcánico verano, con sensación térmica en nuestros cuerpos de más de 40 grados centígrados bien merece unas escapaditas para disfrutar en salas climatizadas todo lo que el Festival de Cine de Verano nos tiene entre julio y agosto de este año.



La arrancada no puede ser mejor con la Novena Semana de Cine Español en los cines 23 y 12 y el Multicine Infanta entre el 3 y el 7 de Julio, y el Yara para no quedarse atrás proyectará todo ese mes la esperada “Yuli”, narrando la trayectoria del bailarín cubano Carlos Acosta, y tandas corridas en los dos meses veraniegos los fines de semana.



Ahora citaremos los ciclos a exhibir en el Proyecto 23, pues la oferta es bien sustanciosa y solo quiero hacerles la boca agua. Allá vamos.



Tendremos “Eros, Safo y otros ardores…”, “Simplemente diferente”, “Celos homicidas” y “Conflictos que dejaron huella en la historia”. Este es únicamente hasta el 14 de Julio.



A partir del día 17 de este mes podremos deleitarnos con los ciclos: “Una película, un protagonista…muchos personajes”, “Siglo XXI, de regreso al blanco y negro”, “Las 6 esposas de Enrique VIII” y “Es difícil ser hombre”, hasta el 28 de Julio.



Pero los amantes del cine argentino acudirán al cine La Rampa para una nueva Semana con esa cinematografía del 16 al 21 de este mes.



Antes de que termine julio se proyectarán los ciclos “Biográficos” y “Morir de risa, muy en serio”.



Del 24 de julio al 4 de agosto la cosecha crece con “Perecidos, pero no iguales”, “Música y cine de la mano”, y un ciclo con cintas habladas del maestro Charles Chaplin titulado “Chaplin, con voz alta y clara”.



A los niños se dedican los fines de semana en horarios de matinée con los ciclos: “Del reino animal al animado”, “De Cuba… algo especial”, “Castillos, príncipes y princesas”, “La travesía de Astérix y Obélix” y “Doraemón, intrépidas aventuras”.



Esperen por las ofertas de agosto. ¡Ah! Las funciones serán a las 5 de la tarde y las 8 de la noche.

Del Autor