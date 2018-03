Versat, un software contable con beneficios para Empresas Estatales



Como resultado del proceso de perfeccionamiento para la reestructuración del Ministerio de la Agricultura, surge el Grupo Empresarial Agrícola que con más de dos años de constituido la integran otros grupos empresariales como el Frutícola y Granos, así como empresas nacionales como Semillas y Acopio.



El control del sistema contable de cada una de las entidades subordinadas es uno de los mayores retos de la reestructuración, no resultando un dolor de cabeza gracias a la implementación del Software Versat Sarasola en una parte de las mismas.



La Jefa de Departamento de Contabilidad del Grupo Empresarial Agrícola, Grisel Farías Quesada, comentó sobre cómo fue el proceso de implementación en la entidad.





“Asumimos el sistema Versat en la contabilidad que estaba como orientación para su implementación en todas las entidades del Ministerio de Agricultura. Este sistema es la garantía de que la información que se consolide y se utilice para el análisis de los resultados de los cierres contables y el seguimiento que lleva, fuera una información confiable.”



Luego de un levantamiento de la infraestructura informática en las entidades, se procedió a la informatización de las que no contaban con el equipamiento, se inició la implementación del Versat y asimismo la capacitación del personal especializado.



“Las empresas que ya lo utilizan se dan a la tarea de capacitar a sus unidades de base y en estos momentos a la forma productiva también, que será con vista futura que logremos que todas las unidades lo tengan. Hoy por hoy es tarea del grupo empresarial agrícola.”



La Jefa de Departamento de Contabilidad del Grupo Empresarial Agrícola, Grisel Farías Quesada resaltó los beneficios que ha traído el Versat Sarasola para el organismo.



“Cuando usted no tiene un sistema contable confiable implementado la información es hasta manual que se hace, y esa situación además de errores tiende a dejar margen al descontrol de lo que se está consolidando y entonces por eso se le considera a la información NO CONFIABLE. Cuando existe un sistema automatizado que capta toda esa información se evidencia un nivel de confianza del dato que se está procesando.”



