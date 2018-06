Víctor Figueroa: Hay que ir de reto en reto (+Audio)







La Habana-. Víctor Figueroa tendrá la gran responsabilidad de dirigir la selección cubana en el Torneo beisbolero de Harlem, que se efectuará entre el 13 y el 22 de julio.



El ex preparador general del equipo Cuba al Cuarto Clásico Mundial, podrá demostrar que el resultado que consiguió al frente de Matanzas en la Serie Nacional 57, no fue obra de la casualidad.



Un conjunto que sobresale por la versatilidad y la juventud comandará Figueroa, quien en su primera experiencia como director consiguió la medalla de bronce en la anterior campaña beisbolera en nuestro país. “Estoy muy contento con esta oportunidad que me han dado. Estamos en presencia de jugadores integrales, con buenos bateadores zurdos, como los casos de Ariel Sánchez, Jorge Johnson y Sergio Bartelemí. Todo depende del trabajo que podamos hacer con ellos y de las cosas que podamos sacarles”, dijo quien estuvo 15 temporadas como preparador de las escuadras de Villa Clara y Matanzas.



En la nómina aparasen 21 atletas, por lo que Figueroa tendrá la oportunidad de sumar otros dos peloteros antes de partir a tierras holandesas “Pensamos llamar al menos otro lanzador, después evaluaremos que es lo que realmente necesitamos para completar la plantilla”, manifestó.



El estratega villaclareño de nacimiento, dijo que la principal fortaleza de sus pupilos está en la versatilidad y las ganas de jugar de lo más jóvenes, aunque también espera el aporte de los más experimentados.







Acerca de quiénes serían los titulares Figueroa manifestó que lo primero es tener en cuenta el rendimiento en la preparación. “Vamos a aprovechar el momento de cada uno de ellos. Por ejemplo ahora tenemos pensado colocar a Yasiel Santoya en Primera, Anibal Medina o Dainier Gálvez en segunda, Jorge Alomá en el campo corto, Orlando Acebey en tercera, en los jardines Jorge Johnson, Eduardo Blanco y Sergio Bartelemí, con Ariel Sánchez como designado, este último también puede desempeñarse a la defensa, en la receptoría solo tenemos dos, uno con la experiencia Franklin Aballe y otro que tiene la juventud Andy Cosme.



El yumurino adelantó que los abridores serán, sin definir el orden, Leandro Martínez, Dachel Duquesne, Roy Hernández, Yosvani Torres y el otro que pudiera iniciar es uno de los que se incorporen al final, donde Misael Villa tiene las mayores opciones.



Sobre esta segunda oportunidad que tiene de dirigir un equipo y por primera vez al mando de una selección nacional resaltó. “Hay que ir de reto en reto. La vida nos está dando la posibilidad de enfrentarnos a cosas más difíciles y lograr lo que uno quiere que es triunfar”.



