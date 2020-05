🎧 Víctor Hugo: la libertad del lenguaje

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.

La escritora, ensayista, investigadora y traductora cubana, Carmen Suárez León, destacó la extraordinaria admiración de José Martí hacia el poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Víctor Hugo, fallecido hace exactamente 135 años en París.



La autora del ensayo José Martí y Víctor Hugo: en el fiel de las modernidades, publicado en 1997 por la Editorial José Martí, significó la altísima estima que habitó al prócer antillano por el pensamiento, el humanismo, la escritura y el estilo particularísimo del hombre de Los Miserables.



Suárez León denotó la percepción martiana sobre el portentoso intelectual y político francés que se autoproclamó libertador del lenguaje, un ente democratizador de las palabras, -como él mismo dijo- a la manera de la Revolución clásica de su país que emancipó a millones de seres.



La investigadora titular del Centro de Estudios Martianos, aseguró que la apreciación del Apóstol se inscribió en la tendencia del momento en el mundo americano, donde Víctor Hugo era una personalidad venerable, casi un dios.