Víctor Labrada, el hombre proa de la nave cubana





La Habana, Cuba.- Una de las principales figuras que representarán a Cuba en el Panamericano de béisbol sub-18, a efectuarse del 23 de este mes al 2 de diciembre en Panamá, es el capitalino Víctor Labrada Rodríguez, quien asume la responsabilidad de capitán y primer bate de la escuadra nacional.



Labrada, aunque no pudo integrar el elenco cubano para el Mundial del 2017 en Canadá, sí estuvo en una gira que realizaron previa al certamen en este país. Sobre la preparación, declaró que fue muy provechosa desde el mismo inicio en Santiago de Cuba.



“Desde que llegamos allá nos acogieron de la mejor manera, los profe han administrado bien las cargas y todos estamos preparados para asumir la responsabilidad que le toca a cada cual”.



El primer bate de los dirigidos por Mario Luis Valle, considera que el haber estado con Industriales en la primera fase de la 58 Serie Nacional, le dio la posibilidad de enfrentar a un pitcheo superior.







“Sin dudas esto me ayudó mucho, el ver lanzadores con un mayor repertorio y experiencia me hizo venir con más confianza a mi categoría. Aquí tengo la función de ser primer bate, donde siempre tengo que tratar de embasarme y creo que puedo hacer el trabajo”.



Víctor Labrada señaló que en los entrenamientos trabajaron fundamentalmente en jugadas tácticas, acordes a cada uno de los momentos que se presentan en los desafíos.



“De forma general hemos hecho énfasis en la táctica de juego, que es una deficiencia que generalmente tenemos, también hemos tocado aspectos defensivos, especialmente para los toques de bolas”.



Labrada dijo que la comunicación que ha existido entre entrenadores y atletas ha sido excelente, por lo que el objetivo de estar entre los cuatro primeros conjuntos para clasificar al Mundial del próximo año, es una meta asequible.







“Le puedo asegurar, porque me dieron la responsabilidad de ser el capitán, que este grupo sí ha funcionado como una verdadera familia, no solo por parte de la dirección, sino también por todos los integrantes de la delegación”.



El equipo Cuba en este Panamericano sub-18 años a efectuarse en Panamá, está ubicado en una llave muy complicada, donde aparecen potencias como Canadá, Venezuela, completan el grupo B, Colombia y Bahamas.



Escuche las declaraciones de Víctor Labrada Rodríguez, quien tendrá la responsabilidad de ser el primer bate del equipo Cuba que participará en el Panamericano sub-18, del 23 de noviembre al 2 de diciembre:



Del Autor