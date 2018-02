Vienen, vienen, vienen los Payasos (+Video y Fotos)





La Habana, Cuba- Hoy recuerdo el entrañable sonido del lápiz deslizándose sobre la hoja de papel, pues me veo obligada a escribir así. Y mi pensamiento corre hacia Carmen Solar, esa destacadísima directora y guionista de la Radio Cubana, que redacta de esa forma sus laureados textos.



Esto me lleva hasta ¨El mundo de los niños¨, un gustado programa televisivo de los años sesenta del pasado siglo, que ella conducía acompañada del actor Edwin Fernández en su rol irrepetible del payaso Trompoloco.







El payaso es alguien imprescindible dentro del mundo de los niños, aunque algunos cineastas lo han tomado para aterrorizar a los mayores, como en el caso del filme ¨Eso¨, basado en historias creadas por Sthephen King, que coloca un payaso como asesino de menores.



El programa cubano ¨El Circo en TV¨ (también de los años sesenta) nos hizo admirar las aptitudes como payaso de Chorizo y Chorizito, que eran padre e hijo.

También recuerdo aquel payaso del Circo Ringhing, que pasaba todo el espectáculo paseándose por la pista, comiendo una col.



Yo le tenía mucho miedo a los payasos. Su cara pintada de blanco, ojos resaltados, zapatones, peluca rara y nariz roja me llenaban de pavor; hasta que mi padre le pidió a uno de ellos que por favor se levantara la peluca y retirara la postiza nariz para que su niña comprobara que se trataba solamente de un hombre a quién su trabajo obligaba mostrarse de esa manera.







En la cinta ¨El espectáculo más grande del mundo¨ (1952), James Stewart, dirigido por Cecil B. DeMille, se convierte en payaso para ocultar su rostro de la policía que lo buscaba.



Además, aprovecho para saludar a los payasos terapéuticos que tan hermosa labor en pos de la recuperación de niños enfermos.





Foto: Abel Rojas

