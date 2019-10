Viengsay Valdés: Darlo todo y mantener la tradición; es el legado de Alicia (+audio)

Escuche y descargue la versión radial de esta entrevista a través de nuestro Canal Ivoox

Matanzas. – “Esta gala sobre las tablas del teatro Sauto es el primer homenaje del Ballet Nacional de Cuba a la impronta de Alicia Alonso, de la que somos continuadoras”; comentó en la ciudad de los puentes y los ríos Viengsay Valdés, subdirectora artística de la compañía.

Sobre las tablas del Sauto, donde Alicia cautivó a los matanceros la noche del 7 de febrero de 1950, se estrenará la joven Claudia García en el papel de la Mazurca, de Las Sílfides, quien no pudo ocultar la emoción de transmitir el trabajo de la fundadora, “un reto que se compensa con el deber de mantener una tradición”, puntualizó.

Alicia bailó por última vez para los matanceros en 1995, cuando se conmemoraron los 80 años de la presentación en ese coliseo de Anna Pavlova, ocasión en la que reiteró su preferencia por el teatro y el cariño hacia los matanceros.

Antes de que finalice el año, y en razón de sus deseos, comentó Viengsay, el teatro Sauto figurará como subsede del festival Internacional de Ballet de La Habana y se mantendrá la estrecha colaboración de la compañía, que siempre ha estado presente en ese coliseo.

En un aparte con Radio Rebelde, Viengsay Valdés comentó que entre Alicia y ella siempre imperó una relación de respeto y admiración; y, afortunadamente, siempre contó con su apoyo “para a pesar de discrepar en algunos casos, ofrecerme la libertad de interpretar los roles según mi personalidad, mi visión del personaje y nunca existió un reto, sino el agradecimiento de mi parte por haber sido como deber ser un director: muy exigente”.