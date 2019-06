Vietnam llevará su política de paz al Consejo de Seguridad de la ONU

Vietnam llevar su poltica de paz al Consejo de Seguridad de la ONU

Vietnam fue elegido para integrar su Consejo de Seguridad para la etapa 2020-2021. Aunque es la segunda vez en más de diez años que la nación asiática es elegida como uno de los miembros principales de la ONU, en esta ocasión parece tener un significado especial y así lo han hecho saber las propias autoridades del país, quienes lo califican como un reconocimiento de la comunidad internacional y una mayor confianza en todo lo que puede contribuir en este escenario. Para el primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc, Vietnam está dispuesto a tributar a los esfuerzos internacionales a favor de la paz, la seguridad, el desarrollo y el progreso.



Bernie Sanders pide la liberación de Lula



La justicia de Brasil debería liberar al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y anular su condena de cárcel, demandó el aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders. En un mensaje publicado en la red social de Twitter, el senador por Vermont dijo que se suma a los dirigentes políticos y sociales de todo el mundo que llaman al poder Judicial de Brasil a que saque de la cárcel a Lula y anule su condena de prisión por presuntos hechos de corrupción. Sanders, quien busca la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, destacó que Lula, durante su gestión, logró grandes reducciones en la pobreza y aún mantiene su gran popularidad en Brasil. Hoy es más claro que nunca que Lula da Silva fue encarcelado en un proceso político que le negó un juicio justo y el debido proceso, declaró Berni Sanders a la publicación The Intercept. Esa publicación fue la que divulgó la semana pasada conversaciones entre el exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con fiscales para incriminar al exmandatario brasileño, a quien Moro condenó, en julio de 2017, a nueve años y seis meses de prisión por corrupción. También, el representante demócrata Ro Khanna, por su lado, demandó al Gobierno de EE.UU. iniciar una investigación sobre el caso que culminó con el encarcelamiento de Lula.



Reprime la policía protesta de los maestros y médicos hondureños



En Honduras se registró una nueva jornada de protestas por parte de los maestros y médicos que exigen mejorar los sistemas de educación y salud, los manifestantes realizaron un plantón frente al Aeropuerto Internacional Toncontín, donde el tránsito fue interrumpido durante varias horas, y se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al respecto la corresponsal de teleSUR en Honduras, Gilda Silvestrucci, reportó que la estudiante Paola Pineda fue agredida por miembros de la Policía de Honduras frente al aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Respecto a la convocatoria del Gobierno para un diálogo nacional pactado para hoy, los médicos y maestros condicionaron su asistencia exigiendo que un experto internacional actúe de facilitador y que el encuentro tenga lugar en un hospital deteriorado. Miles de hondureños se movilizan desde el pasado lunes en varias ciudades del país para reiterar su rechazo a la privatización del sector salud y educación que promueve el Gobierno de Juan Orlando Hernández.



Asegura líder del Partido Laborista británico que Trump es una amenaza para América Latina



El segundo al mando dentro del Partido Laborista británico, John McDonnell, alertó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una amenaza para toda América Latina, y en particular para Cuba y Venezuela. Es evidente que Trump hará todo lo que pueda para socavar a la Revolución cubana y al gobierno venezolano, aseguró McDonnell, en declaraciones a Prensa Latina. El prominente parlamentario laborista participó este miércoles en la Noche Cubana organizada por la Unión Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transporte y la Campaña de Solidaridad con Cuba. Refrendó, a su vez, el compromiso del partido que dirige Jeremy Corbyn con la defensa de la isla caribeña. Apuntó además “Hemos hecho campaña a favor de Cuba, pero una vez que lleguemos al poder en el Reino Unido, nos aseguraremos de que los cubanos tengan derecho a su autodeterminación, sin ninguna interferencia económica ni política extranjera”. De acuerdo con McDonnell, un futuro gobierno laborista jugará un papel preponderante a la hora de establecer relaciones bilaterales plenas con La Habana, a contrapelo de las medidas extraterritoriales que pretende imponer Washington como parte de su bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla caribeña. Por eso es necesario redoblar la solidaridad, y educar a la gente sobre la necesidad de apoyarnos unos a otros frente a estas amenazas, refirió, quien consideró que la multitudinaria protesta que tuvo lugar en Londres la semana pasada contra la visita del mandatario norteamericano es un ejemplo de que la población está tomando conciencia



Reportan explosiones en dos petroleros en el Mar de Omán



Dos grandes petroleros habrían sido atacados la mañana de hoy en el mar de Omán, según medios iraníes, que informan de supuestas explosiones a bordo de los buques. Los petroleros fueron evacuados y la tripulación está a salvo, informa Reuters, citando a sus fuentes, que identificaron a los buques como 'Front Altair' con la bandera de las islas Marshall y 'Kokuka Courageous', con la bandera de Panamá. El gerente del petrolero que navegaba desde Arabia Saudita a Singapur con un cargamento de metanol, dijo que el barco fue dañado como resultado del presunto ataque, recoge Bloomberg. Los 21 tripulantes que estaban a bordo abandonaron el barco tras el incidente. La Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos reportó que recibió dos llamadas separadas de auxilio en la región. Los barcos de la Marina estadounidense ya están en la zona prestando asistencia. El incidente se produce un mes después del ataque sufrido por cuatro embarcaciones frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, que los investigadores del país atribuyeron a un "actor estatal" no especificado.



