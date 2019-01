En Audio: Leopardos a un zarpazo de la final

Santa Clara.- Los Leopardos de Villa Clara pusieron en jaque a los Gallos de Sancti Spíritus en el play-off, al conseguir triunfo de 5x1 en el estadio Augusto Cesar Sandino de esta ciudad y solo es cuestión de tiempo para que choquen en la final con los Leñadores, de Las Tunas.



Los locales, comenzaron agresivos frente al abridor Yamichel Pérez y con doble de Stailer Hernández e imparable al jardín derecho de Carlos Benítez, le fabricaron una en la baja de la primera entrada.



El refuerzo matancero Ariel Sánchez empató rápidamente las acciones con cuadrangular por el bosque derecho, ante las ofertas del iniciador naranja Misael Villa.



En el cierre del tercero se combinaron indiscutibles de Cesar Prieto y Stailer, boleto a Benítez y cañonazos de Willian Saavedra y Yunior Paumier, para marcar tres y decretar la expulsión del box del zurdo Yamichel.



En su rescate José Raúl Delgado trajo a Humberto Delgado, quien tampoco pudo con unos villaclareños que sí han expuesto garra en el play off y le anotaron otra en el cuarto. Sorpresivamante con cuatro carreras debajo, quien lo relevó fue Alberto Bicet, un pitcher que ha demostrado tener temple para los juegos decisivos. El santiaguero caminó sin problemas tres capítulos y un tercio.



Entre tanto Villa, trabajó seis episodios, con una limpia y cinco hits permitidos. El mejor hombre con el madero fue el capitalino Stailer de 4-3, y ahora lleva de 13-7 en la postemporada.



Al finalizar el encuentro recogimos impresiones de Yulexis La Rosa, un hombre que ha sabido guiar a los lanzadores villaclareños. “Con los tres abridores tengo excelentes relaciones, se cómo trabajan y ellos me entienden. Creo que la clave del gran trabajo ha sido el control en la zona de duda”.



El experimentado máscara, doble monarca nacional, no esperaba un play off tan cómodo. “Siempre pensamos que iba a resultar más complicado, ellos no se han presentado en la mejor forma al bate. No por eso los podemos demeritar, tienen buenos peloteros. El hecho de que no hayan producido hasta el momento no quiere decir que no lo puedan hacer a partir de ahora. Por eso hay que seguir trabajando con el mismo énfasis y la exactitud que hemos tenido en los tres primeros encuentros”.



Para este martes el partido en la propia “guarida” de los “Leopardos” será a las 5:00 PM. Por Villa Clara lanzará el pinareño Yosvani Torres. Mientras por Santi Spíritus, quie está obligado a ganar para seguir con vida, pudiera trabajar con solo cuatro días de descanso el refuerzo Frank Luis Medina.



Escuche las declaraciones de Yulexis La Rosa, receptor del equipo de Villa Clara, quien resulta para los pitcher una garantía detrás del home.

