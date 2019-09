Violencia política por motivos de género, un tema a debate en Parlatino

Violencia poltica por motivos de gnero, un tema a debate en Parlatino





Sobre equidad de género, niñez y juventud, se debatió en una de las dos comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) instaladas este jueves en La Habana.



Además de una presentación titulada “Las cubanas a 25 años de Beijing”, expuesta por la miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas Yanira Kúper Herrera, los miembros de este grupo de trabajo accedieron a un resumen del Mapeo Legislativo Violencia política hacia las mujeres en América Latina, a través de Paula Narváez, asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres.



Narváez aseguró que la región ha avanzado en el diseño de marcos normativos contra el acoso y la violencia política por motivos de género, y que en algunos países los Partidos políticos han adoptado protocolos orientados a atender, prevenir y sancionar la violencia al interior de estas organizaciones.







No obstante, alertó que desde el punto de vista del involucramiento de los Partidos para abordar el tema, es crítica la situación en el área latinoamericana y caribeña. En ese sentido dijo que “así como como el mayor perpetrador de la violencia en el ámbito doméstico es la pareja, en el caso de la violencia política es generada por los propios integrantes de los Partidos”.



“Si no hay involucramiento del Partido político la mujer vuelve a quedar completamente desprotegida y vulnerable, como le pasa en la familia”.



La otra comisión del Parlatino que sesiona en La Habana analiza los esfuerzos en las esferas de educación, cultura, ciencia y tecnología, y comunicación.



Ambas reuniones, con sede en el Hotel Nacional de Cuba, aglutinan a más de 40 legisladores de 11 países miembros de este organismo interparlamentario que arriba este año a su aniversario 55.







Al declarar instalados ambos grupos de trabajo, Rolando González, secretario de Comisiones del Parlatino, aseguró la vitalidad del organismo regional y significó la importancia de desarrollar este evento fuera de su sede permanente.



“Permite conocernos mejor, y eso también es trabajar por la integración. Conocer nuestras realidades, que no nos las cuenten, poder realmente palpar las luces y sombras de nuestras sociedades. Nos permite, conociéndonos mejor, relacionarnos mejor y trabajar juntos a partir de lo que nos une”.



El Parlamento Latinoamericano y Caribeño surgió en 1964 para defender la democracia, la integración, los derechos humanos, el derecho de los pueblos de la región a la autodeterminación y el derecho internacional.

Del Autor