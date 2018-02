Visita Cuba el Doctor en Física Anton Zeilinger

2018-01-31 21:09:18 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Doctor en Física Anton Zeilinger, presidente de la Academia de Ciencias de Austria, visitó este miércoles en La Habana la sede del Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF).



Zeilinger evidenció su interés por la realización de proyectos de investigación de interés común, y por fortalecer los lazos de cooperación entre las instituciones de ambos países, tras tener un encuentro con Roberto Rodríguez Morales, director del ICIMAF.



Angelina Díaz García, directora del Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN), también estuvo en la reunión, informó a la Agencia Cubana de Noticias Eleonaivys Parsons Lafargue, especialista en Comunicación Social de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA).



Asimismo intercambió con jóvenes sobre posibles proyectos de colaboración internacional entre el ICIMAF y la Academia de Ciencias de su país, cuya capital es Viena.



Zeilinger es un físico reconocido por sus aportes a esta ciencia, en particular a la computación cuántica, y su centro promueve las investigaciones relacionadas con las humanidades en varias áreas.



Su fundación está incluida en la Patente Imperial del 14 de mayo de 1847 y desde 1960 es considerada la principal institución en el campo de la investigación básica no universitaria.



El ICIMAF, adscripto a la AENTA, cuenta con resultados en las investigaciones y servicios científicos y tecnológicos en materia de cibernética, matemática y física, e igualmente gestiona y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo e innovación.



Viena es sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el cual Cuba mantiene cinco proyectos nacionales de cooperación, vinculados a temas clave para su desarrollo socio-económico.



Uno de ellos es la formación de recursos humanos para asimilar las nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no trasmisibles.



Entre ellas figuran las nefrológicas, neurológicas y cardiovasculares y su relación con los mencionados planes ha permitido la capacitación de médicos nucleares y radioterapeutas, físicos médicos en las especialidades de medicina nuclear y radioterapia, tecnólogos y radiofarmaceutas.



Además, se labora en la creación de instalaciones para la modernización y reparación de equipos de imagenología, como son las cámaras Gamma, lo que posibilitará contar con determinado nivel de recuperación sin necesidad de acudir al proveedor.



En el caso de la industria, desde hace dos ciclos continúa el rescate de la tecnología de irradiación a escalas de laboratorio, investigación experimental e industrial, a fin de aplicar para la esterilización de productos e insumos médicos, y en la agricultura para prorrogar el periodo de conservación de alimentos.



(Agencia Cubana de Noticias)