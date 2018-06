Visitó Danny Glover al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva

2018-06-01 09:09:11 / web@radiorebelde.icrt.cu

El actor estadounidense y activista de los derechos humanos Danny Glover visitó en Curitiba al ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, quien se encuentra preso político en esa ciudad de la nación sudamericana. Relató Glover a los manifestantes, quienes permanecen desde el 7 de abril último en la vigilia democrática por Lula, que la reunión resultó excelente pese a ser de corta duración. El también embajador de Buena Voluntad de la UNICEF contó que halló al fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores muy calmado y confiado en la labor de los movimientos sociales.



Reitera el Gobierno de Nicaragua su compromiso con el dialogo de Paz



El Gobierno de Nicaragua ratificó su compromiso con el diálogo como medio para alcanzar la paz en la nación, asediada desde mediados de abril por una ola de violencia opositora, publicó Telesur. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ratifica a nuestro Pueblo y a la Comunidad Internacional, que repudia y lucha junto a las Familias, para enfrentar con la Razón y las Leyes, esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua, dice un comunicado emitido la víspera. Los denominados por sectores de oposición y medios de comunicación privados nicaragüenses como protesta ciudadana, se ha caracterizado por la participación de grupos violentos dedicados a la quema de instituciones educativas, estatales, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público, entre otras acciones, las cuales el Gobierno rechaza todas las acusaciones de esos grupos y la catalogan como una provocación demencial y sin precedentes. El comunicado del Gobierno nicaragüense, además señala que los grupos violentos luego se confabulan para denunciar ataques inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público. Al respecto, la vicepresidente Rosario Murillo había señalado que a través de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes están investigando todos los hechos de violencia ocurridos en el país, que hasta ahora han dejado unos 85 muertos y cerca de mil heridos. Por otro lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró durante un discurso en la Cantata en Homenaje a las Madres que pone todo su empeño y esfuerzo en recuperar la estabilidad del país, y dar fin a las protestas violentas de las últimas semanas. También, varios especialistas sostienen que estas mal llamadas protestas ciudadanas fracasaron gracias a las acciones del Gobierno y a las muestras de apoyo que los nicaragüenses han dado a llamado al diálogo de Paz.



Culminará hoy en Buenos Aires la marcha por pan y trabajo



Después de cuatro días de recorrido por cinco provincias argentinas, la Marcha Federal por Pan y Trabajo, que encabezan los movimientos populares, culminará hoy con un acto en la histórica Plaza de Mayo, reportó Prensa Latina. La movilización concentrará este viernes en la emblemática plaza de Buenos Aires a diversos grupos como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Central de Trabajadores Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, las organizaciones que nuclean a los trabajadores de la Economía Popular, que reclaman la implementación de cinco leyes que consideran urgentes. La Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y ley de Adicciones son las principales demandas de los movimientos populares que reclaman al Congreso tratar estas iniciativas para contrarrestar la situación por la que atraviesan. También demandarán el fin de las políticas de ajuste y no al FMI, y rechazarán el reciente veto del presidente Mauricio Macri a la ley de la Emergencia Tarifaria que había sido aprobada por el poder Legislativo en busca de congelar el alza de precios a los servicios básicos. De acuerdo con el cronograma, los organizadores de la marcha arrancarán en horas tempranas con una Caravana de la Juventud desde las calles Cuzco y Rivadavia, otra parte vendrá desde el puente Pueyrredón, una de las vías que conecta a la capital de Buenos Aires con el partido bonaerense de Avellaneda, para concentrarse en la Plaza de Mayo.



Se despide Rajoy del cargo de presidente y desea suerte a Sánchez



De última hora conocimos que Mariano Rajoy se despidió hoy del cargo de presidente del gobierno español, al asegurar que acepta el mandato del Congreso de los Diputados sobre su destitución, y deseó suerte al socialista Pedro Sánchez que le sustituirá. El mandatario llegó a la cámara en el momento final del debate de moción de censura que desde el jueves se realiza, y sobre la que el Partido Socialista Obrero Español reunió los apoyos suficientes para asegurar la remoción de Rajoy del ejecutivo. Rajoy manifestó que acatará la decisión de la cámara pero que no comparte la decisión, y le deseo suerte al socialista Pedro Sánchez quien le sustituirá. Consideró que en sus años de presidente cumplió con el mandato de mejorar la vida de las personas , además de agradecer al Partido Popular, así como a los españoles por brindarle su comprensión y apoyo, a la vez que deseó suerte a todos los diputados por el bien de España. Las palabras de Rajoy se dan cuando el Partido Socialista Obrero Español tiene asegurados 180 votos a favor de la moción de censura, contra 169 en contra y una abstención.



Entregará funcionario norcoreano carta de Kim Jong Un al presidente de EEUU



El alto funcionario de Corea del Norte, Kim Yong Chol entregará una carta del líder, Kim Jong Un, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita que realizará hoy a la Casa Blanca, en momentos en que las dos partes intentan volver a poner en marcha una cumbre suspendida entre ambas naciones. Trump espera reunirse con Kim en Singapur el 12 de junio y buscará presionarlo para que renuncie a sus armas nucleares, aunque admitió la víspera que podría requerir más rondas de negociaciones directas. No está claro si Trump recibirá a Kim Yong Chol en la Oficina Oval. Tampoco se sabe qué escribió el líder de Corea del Norte en su carta a Trump, aunque se considera que aumenta las esperanzas de que la cumbre pueda llevarse a cabo. Después de intercambiar amenazas de guerra el año pasado, los dos hombres acordaron reunirse para una cumbre histórica el 12 de junio. Pero Trump canceló la semana pasada, citando la 'ira tremenda y abierta hostilidad' de Kim en una serie de declaraciones públicas. En cuestión de un día, ambos lados estaban en nuevas conversaciones para salvar la cumbre, y Kim Yong Chol voló a Nueva York esta semana para reunirse con el Secretario de Estado, Mike Pompeo. A pesar de decir que las dos partes hicieron un 'avance real', Pompeo también advirtió que podría no haber una solución rápida. 'Tendrán que elegir un camino que es fundamentalmente diferente al que ha seguido su país durante décadas. A nadie debería sorprenderle que habrán momentos donde esto no será sencillo', expresó.



Irán plantea que EE.UU. creó terrorismo para desestabilizar Medio Oriente



El presidente del parlamento iraní, Ali Lariyani, denunció que Estados Unidos creó el grupo terrorista Estado Islámico para desestabilizar Medio Oriente. A través de Prensa Latina se informa que el parlamentario explicó que la política norteamericana para la región consistía en originar, con terrorismo, caos en Iraq, Siria, Afganistán e Irán. Ali Lariyano agregó que la Casa Blanca calculó mal y esa estrategia no alcanzó objetivo alguno ni con el respaldo de aliados regionales. A juicio del jefe de los diputados del país persa, los asesores iraníes asistieron a los ejércitos iraquí y sirio contra el terrorismo y ayudaron a eliminar los intentos de Washington de imponer sus designios.



