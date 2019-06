Vive Brasil en la expectativa ante filtraciones sobre la conspiración político-judicial para encarcelar a Luis Inacio Lula da Silva

Vive Brasil en la expectativa ante filtraciones sobre la conspiracin poltico-judicial para encarcelar a Luis Inacio Lula da Silva

El juez Sergio Moro, Ministro de Justicia de Brasil. Fotos: Internet.



La expectativa predomina en Brasil a la espera del curso que tomarán las revelaciones sobre la componenda entre los fiscales de la operación contra la trama corrupta conocida como Lava jato y el juez Sergio Moro, en el caso que llevó a la cárcel al expresidente, Luis Inacio Lula da Silva.



El líder del Partido de los Trabajadores siempre consideró su condena fruto de una conspiración político-judicial para impedir que la izquierda volviera al poder.



Sus abogados afirman que las filtraciones publicadas el domingo por el portal de Internet, The Intercept Brasil, así lo demuestran y pidieron ya el restablecimiento pleno de la libertad de Lula.



Las filtraciones podrían servir de precedente para otros de los centenares de políticos y empresarios condenados por su participación en la trama corrupta de Lava Jato, vinculada a la petrolera estatal PETROBRAS.



En el caso particular de Lula, los mensajes pirateados de los fiscales entre sí y con el juez Sergio Moro confirman la falta de pruebas contra Lula para condenarlo por haber recibido un apartamento que, según la fiscalía, le entregado por una constructora a cambio de contratos con Petrobras.





Luis Inacio Lula Da Silva y uno de sus peores adversarios socio-políticos, el juez Sergio Moro.



Los principales involucrados en la condena sin evidencias contra Lula, como el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, calificó como una teoría sin fundamento que la pesquisa sobre la trama corrupta Lava Jato fuera una operación contra el Partido de los Trabajadores, y denunció que su equipo fue blanco de un ataque cibernético gravísimo.



El juez Sergio Moro consideró que en los mensajes que lo citan orientando a los fiscales como estructurar mejor el caso de corrupción contra Lula, no se vislumbra ninguna anormalidad en su actuación como magistrado.



Moro intenta defenderse ahora de la acusación de que conspiró de manera impropia y poco ética con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, cuando la justicia brasileña obliga al juez a ser un árbitro neutral.



Entre tanto, el expresidente Fernando Henrique Cardoso opinó que la filtración de los mensajes entre el juez Sergio Moro y el fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, es una tempestad en un vaso de agua, a menos que haya divulgaciones más comprometedoras.





Deltan Dallagnol calificó como una teoría sin fundamento que la pesquisa sobre la trama corrupta Lava Jato fuera una operación contra el Partido de los Trabajadores.



Y las hay, pues The Intercept Brasil asegura que tiene un archivo colosal del que solo sacó a relucir una pequeña parte, según confirmó el director ejecutivo de la publicación, Leandro Demori, a la agencia francesa de noticias AFP.



El portal tiene credenciales sobre su poder de fuego en este caso, pues su confundador es el periodista Glenn Greenwald, quien reveló en el 2013 las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos.



La investigación de The Intercept sobre la conspiración político-judicial contra Lula está a resguardo en servidores de Internet fuera de Brasil país y parte del material fue publicado en forma de tres artículos, con informaciones de interés público, pero nada personal en cuanto a los involucrados en la componenda.



The Intercept recibió el colosal archivo por medio de una fuente anónima que habría pirateado años de archivos y conversaciones privadas del equipo de fiscales detrás de la investigación “Lava jato”.



La filtración ya tiene consecuencias, pues la segunda corte del Supremo Tribunal Federal reanudó el debate sobre un recurso de “habeas corpus” que se había presentado para que se libere a Luis Inacio Lula da Silva.



Además, el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil anunció que va a investigar el intercambio de mensajes entre los fiscales de Lava Jato y el juez de la misma causa y ahora ministro de justicia, Sergio Moro.



A su vez, la Orden de Abogados de Brasil pidió la suspensión de Moro, pero el presidente, Jair Bolsonaro, no se pronunciará sobre el escándalo antes de reunirse personalmente este martes con su ministro, cuando regrese a Brasilia de un viaje a Manaos.



