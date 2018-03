Vive Perú tenso ambiente político

Perú vive horas de alta tensión política, a un día de que el Congreso decida si destituye o no al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral, relacionada con hechos de corrupción.



La crisis institucional escaló el martes, al revelarse cuatro videos grabados con cámara oculta sobre un aparente intento de compra de votos de legisladores, por parte de sectores ligados al gobierno de Kuczynski, para que No se respalde mañana la remoción del mandatario.



En una de las imágenes, se observa cómo al diputado Moisés Mamani le ofrecen obras públicas en la región peruana a la que representa, a cambio de que vote a favor de Kuczynski.



A Mamani se le llega a tentar incluso con la increíble cantidad de dinero que se gana en planes de infraestructura, sin mover un dedo, haciéndose amigo del ejecutivo de una obra de 100 millones, para que le correspondiera un cinco por ciento.



En estas maniobras de compra de un legislador, uno de los involucrados es Kenji Fujimori, junto a congresistas de su facción que apoyan a Kuczynski, y que fueron claves en un intento previo de destitución del presidente peruano, hace tres meses, por sus vínculos con la firma brasileña Odebrech.



Entonces, Kuczynski habría pagado el favor a Fujimori con el perdón presidencial al ex presidente, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno.



Kenji Fujimori y su facción fueron expulsado después de su partido, el derechista Fuerza Popular, el mayor de la oposición, liderado por su hermana Keiko, impulsora de los intentos de destitución de Kuczynski.



En una sorpresiva conferencia de prensa, la formación de Keiko y el legislador a quien se intentó comprar, Moisés Mamani, presentaron los explosivos videos sobre las propuestas de infraestructura pública en las regiones de los parlamentarios que voten mañana contra la destitución del presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski.



La primera ministra, Mercedes Aráoz, negó en otra conferencia de prensa que el gobierno esté comprando votos a favor de Kuczynski, mientras que el mismo mandatario había descartado los rumores con una fuerte carcajada y asegurando que se trataba de un...“cuentazo”.



La fiscalía de Perú ya anunció una investigación preliminar, objetiva e imparcial sobre unos videos que han tensionado todavía más el ambiente político, en vísperas de que el Congreso decida el futuro del presidente.



La difusión de la grabación podría dificultar las posibilidades de que Kuczynski salga airoso, pues varios de los diputados que tenían previsto respaldarle anunciaron anoche que solicitarían la renuncia del mandatario.



Pedro Pablo Kuczynski es acusado por la oposición de mentir sobre sus nexos con la firma brasileña Odebrecht en una época en la que fue ministro de economía del gobierno de Alejandro Toledo, entre el 2001 y el 2006.







La pasada semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú emitió un informe que sostiene que Kuczynski llegó a percibir hasta más de seis millones de dólares de Odebrecht, mediante depósitos a varias empresas propiedad del ahora mandatario.



Kuczynski fue interrogado el jueves y viernes pasados por la fiscalía y por una comisión parlamentaria que investiga la corrupción de las constructoras brasileñas en Perú.



Si Kuczynski fuera removido mañana por el Parlamento, sería el cuarto presidente peruano destituido por “incapacidad moral”.



Además, la salida de Kuczinski del poder complicaría, políticamente, la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril, cuyo tema central será... "la gobernabilidad democrática frente a la corrupción", toda un ironía cuando se mira ahora hacia la crisis institucional que vive Perú.



