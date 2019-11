Vive Santiago de Chile otra jornada de protestas y violencia

2019-11-07 07:40:25 / web@radiorebelde.icrt.cu





Santiago de Chile vivió otra jornada de violencia, sobre todo en barriadas acaudaladas como Providencia y Las Condes, en medio del estallido social que hoy suma 21 días de protestas contra el modelo neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera. La jornada del miércoles fue especialmente violenta, con desmanes captados por las cámaras de noticieros y redes sociales en los cuales llamó la atención la impunidad con la que encapuchados saqueaban farmacias, supermercados, pequeños negocios y destruían el mobiliario público, y la significativa ausencia, ante estos hechos, de fuerza policial, mientras los Carabineros se enfrentaban con desproporcionada violencia a las manifestaciones pacíficas que reclaman cambios profundos para solucionar las desigualdades que padece la sociedad chilena. Tal contraste se apreció en la forma en que fueron reprimidos cientos de manifestantes que se habían congregado cerca del Costanera Center, el mayor centro comercial de Santiago de Chile, donde las fuerzas de Carabineros emplearon carros lanza agua y bombas de gases lacrimógenos y gas pimienta contra los participantes en la protesta. Como es ya habitual también desde temprano comenzaron a congregarse de forma pacífica miles de personas en la plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas, pero rápidamente comenzaron a ser reprimidas y desalojadas por las fuerzas policiales.



Revela diario que Trump buscó apoyo público del fiscal general en medio de pesquisa en su contra



El presidente estadounidense, Donald Trump, quien continúa hoy bajo una investigación de juicio político, quiso que el fiscal general, William Barr, negara públicamente cualquier infracción del mandatario, según un reporte periodístico. De acuerdo con un artículo del diario The Washington Post, el presidente pretendió que Barr celebrara una conferencia de prensa en la cual declarara que Trump no violó las leyes en la llamada telefónica que sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ese pedido de realizar la conferencia de prensa se produjo alrededor del 25 de septiembre, cuando Barr difundió la transcripción de ese diálogo entre los dos presidentes, en el cual Trump instó a su par a investigar al exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden. La solicitud de Trump pasó a otros funcionarios de la Casa Blanca y, finalmente, llegó al Departamento de Justicia, pero esa comparecencia del fiscal general nunca llegó a realizarse.



Responsabiliza ministro boliviano al líder de la oposición con los actos de violencia en el país



El responsable de la situación que vive hoy Bolivia es el líder cívico Luis Fernando Camacho por instar a radicalizar las protestas, afirmó la víspera el ministro de Defensa, Javier Zabaleta. 'Nos enfrentamos a que en pocas horas, me refiero al día de mañana jueves, comencemos a contar los heridos y muertos por docenas, si es que el señor Camacho, en el transcurso de este miércoles, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue', declaró Zabaleta a la prensa en plena calle. Alrededor de las 23:00, hora local del miércoles en el centro paceño se produjo un fuerte enfrentamiento entre mineros defensores del presidente, Evo Morales, y fuerzas de choque opositoras en demanda de nuevas elecciones, que una intensa lluvia logró dispersar de las calles adyacentes a la Casa Grande del Pueblo. También el miércoles el central departamento de Cochabamba registró hechos de persecución, odio, racismo y discriminación generados por grupos de choque opositores, donde un joven pagado, según revelaron sus padres, para que participara de los bloqueos perdió la vida.



Ratifica China su apoyo al Gobierno de Hong Kong ante la creciente ola de violencia



El gobierno central de China reafirmó el apoyo invariable a las autoridades y policía de Hong Kong en el manejo de las protestas violentas que mantienen hoy bajo tensión la vida socioeconómica del territorio sureño. El viceprimer ministro Han Zheng expresó a Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, el alto grado de confianza y apreciación a sus esfuerzos por restaurar el orden y dar fin a lo que calificó de 'la situación más seria' registrada allí desde su retorno a la parte continental del país. También, Zheng consideró que la continuidad de revueltas un desafío a la ley, una seria afrenta al principio de Un país, dos sistemas, y a la prosperidad y estabilidad duradera de la llamada Perla del Oriente. Por otro lado, el presidente chino, Xi Jinping, quien recibió a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carry Lam, exigió esfuerzos inquebrantables sustentados en la ley para poner coto y castigar la agitación que mantiene en jaque a Hong Kong desde hace casi cinco meses.



Acepta la justicia chilena la querella contra Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad



El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile admitió la querella interpuesta contra el presidente Sebastián Piñera por el delito de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de las masivas protestas ciudadanas de las últimas semanas. La acción legal fue presentada el pasado lunes por representantes de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, que están representadas por un total de 16 abogados. Por otro lado, el organismo judicial pidió que acudieran a declarar el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el general director de Carabineros, Mario Rozas y el general de Ejército Javier Iturriaga. Según los juristas, la querella contra Sebastián Piñera “tiene por objeto que se investigue la participación criminal del presidente Piñera como autor del delito de Lesa Humanidad, el que se encuentra acreditado a través de las graves violaciones a los Derechos Humanos, enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas”.



Abandonan los estudiantes sus clases y se suman a las protestas en El Líbano



Los estudiantes abandonaron hoy sus clases y se sumaron a las protestas en El Líbano, en demanda de un futuro mejor, reflejan los informativos. De esta manera los estudiantes dieron un impulso adicional a las manifestaciones antigubernamentales que entraron este jueves, en su jornada número 21, y que ahora no bloquean carreteras, sino que se concentran frente a edificios, oficinas y dependencias estatales. 'Nunca sería parte de una secta cuando crezca. Todo es corrupción contra corrupción', declaró a la prensa uno de los estudiantes que se manifestaba frente la sede del Ministerio de Educación. Mientras, en Sidón, los estudiantes de secundaria y universitarios se congregaron en la plaza Eliya y desde allí partieron en una marcha por toda la sureña ciudad y bloquearon los edificios de las compañías estatales Electricite Du Liban y Ogero.



Reanudará hoy el Supremo Tribunal Federal de Brasil el juicio sobre presos en segunda instancia



El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudará hoy sus deliberaciones sobre si es válida o no la prisión tras una condena en segunda instancia, que podría beneficiar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La audiencia en la corte superior terminó el 28 de octubre con cuatro votos de ministros a favor de esta tesis y tres en contra. Ahora faltan los alegatos de otros cuatro jueces. Al final del juicio, el Supremo Tribunal Federal definirá el momento en que puede detenerse a un condenado tras la sentencia en segunda instancia, con ejecución provisional de la misma, o solo después de agotadas todas las posibilidades de apelación. Tal caso podría beneficiar a Lula, apresado bajo la aplicación de esta modalidad que contradice el artículo 57 de la Constitución federal, el cual estipula la inocencia de los inculpados mientras no se dicte firme sentencia en su contra.



Busca Boris Johnson el apoyo de los escoceses para las próximas elecciones



El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, apelará hoy al voto de los escoceses, mientras los portavoces de Economía de su partido y el Laborista presentan sus propuestas para ganar las elecciones el próximo 12 de diciembre. Según se ha adelantado, el jefe del Gobierno tratará de aumentar los 13 escaños que los conservadores obtuvieron en 2017 en Escocia con el argumento de que solo un voto por su formación logrará que se cumpla el 'brexit' o salida británica de la Unión Europea y evitará que se convoque un nuevo referéndum de independencia. Johnson cree que, de ganar las elecciones, el laborismo de Jeremy Corbyn 'bailaría al ritmo' del independentista Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuya líder, Nicola Sturgeon, ha dicho que si saca un buen número de escaños en el Parlamento británico, donde ahora son la tercera fuerza con 35 puestos, pedirá otro plebiscito. El líder conservador Boris Jonhson, la víspera inauguró oficialmente su campaña con un acto en Birmingham. Hoy también se desplazará al noreste inglés y a la provincia británica de Irlanda del Norte.



(Haciendo Radio)

Del Autor