Vivir con el invento

Una de las características que nos distingue a los seres humanos como especie inteligente es la capacidad de crear, de inventar, de innovar. Es cierto que esto es posible hacerlo con buenas y, desgraciadamente, también con malas intenciones, pero en esta ocasión no hablaremos de quienes aspiran a vivir del invento, sino de la importancia de la inventiva puesta en función de objetivos altruistas y metas colectivas.



Comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz que en particular en Cuba esta habilidad innovadora ha sido esencial para nuestra supervivencia y desarrollo económico, en función de intentar construirnos una sociedad más justa, con fuerzas muy poderosas en nuestra contra, como prueban las nauseabundas persecuciones de la actual administración de Donald Trump.



En un contexto de dificultades y escaseces, el aporte organizado de los trabajadores del país ha sido esencial durante décadas para el mantenimiento de nuestras industrias y servicios en marcha, a pesar de las severas restricciones que nos impone ese bloqueo del gobierno de los Estados Unidos desde hace medio siglo.



La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, conocida por sus siglas Anir, ha desempeñado un papel crucial en ese propósito de encauzar la creatividad de los trabajadores.



No siempre, sin embargo, los miembros de la Anir, que en la actualidad son más de 200 mil en el país, han encontrado en todos los colectivos el mismo apoyo y comprensión para llevar adelante su trabajo. No hacerlo, además, viola la legislación vigente, porque existe la Ley 38, de fecha tan lejana ya como 1982, que protege las innovaciones y racionalizaciones, y estimula su realización mediante la creación de fondos en las empresas y organismos.



Uno de los planteamientos más frecuentes en las reuniones de la Anir es precisamente la actualización de esa norma jurídica, aunque en la práctica el reclamo transita por la necesidad de modificar su reglamento, en relación con el ya muy antiguo límite de cinco mil pesos como máximo que puede recibir por su inventiva un innovador o racionalizador, incluso si su aporte ahorra millones. Sobre ese aspecto ya existen propuestas concretas desde la CTC y la propia Anir, que urge destrabar en las actuales circunstancias.



Porque está muy claro que con la actualización del modelo económico, incluso aunque logremos una mejor organización y estructura productiva y de servicios que nos permita mayores índices de eficiencia y eficacia, no debemos soslayar ni echar a un lado la contribución que puede hacer la Anir al desarrollo del país.







Los recursos, en nuestras particulares condiciones económicas, nunca son ni serán suficientes, y su administración, ahorro, conservación y crecimiento requieren del compromiso y participación efectiva de los trabajadores, quienes de este modo se realizan como legítimos dueños de la riqueza social.



Son muchas las industrias y los servicios que se han sostenido, se sostienen, y lo tendrán que seguir haciendo, gracias a la inventiva de nuestros innovadores y racionalizadores, una fuerza cada vez más capacitada a la cual nunca podremos renunciar, pues nos enseña la saludable máxima de vivir con el invento.



