Vladimir Putin se registró como candidato a las presidenciales

La Comisión Electoral Central de Rusia (CEC) ha registrado al actual mandatario Vladímir Putin como candidato a la Presidencia de Rusia, informó Rusia Today. Esta decisión fue tomada de forma unánime en una reunión de la Comisión que sesionó hoy. El correspondiente certificado será entregado hoy a Vladimir Putin por el jefe del servicio jurídico de la campaña, Serguéi Kabýshev. Las próximas elecciones presidenciales de Rusia fueron fijadas por el Consejo de la Federación (la Cámara Alta del Parlamento ruso) para el 18 de marzo del 2018.



Muere otra persona en las protestas de la oposición contra el fraude electoral en Honduras



Un hombre de 40 años falleció en Honduras durante la nueva ola de protestas de la oposición contra un presunto fraude, que llevó a la reelección al presidente conservador Juan Orlando Hernández, reportó la agencia de prensa británica Reuters. Según declararon las fuentes policiales la muerte se registró en una carretera, que era bloqueada por partidarios del candidato presidencial, Salvador Nasralla, cuando fuerzas militares desalojaban a los manifestantes. Hay una persona muerta por un disparo cuando fuerzas del ejército desalojaban a un grupo de manifestantes que bloqueaban un bulevar entre la ciudad de San Pedro Sula y el puerto de Cortés, declaró a Reuters un oficial vía telefónica. Los manifestantes de la centroizquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que nominó a la presidencia a Nasralla, rechazan la reelección de Hernández, y desde el 27 de enero reclaman que se convoque a nuevos comicios. En tanto, estudiantes universitarios partidarios de la oposición en Tegucigalpa se enfrentaron con piedras a los policías antimotines que lanzaban bombas lacrimógenas en calles aledañas y dentro del campus de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unas 38 personas han muerto en protestas de la oposición después de las elecciones realizadas el pasado 26 de noviembre, según reportes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.



Continúan los avances de la ofensiva del ejército sirio en Hama



Las Fuerzas Tigre, unidad de elite del Ejército de Sirio, lograron otro avance significativo frente al grupo terrorista del Estado Islamico (EI), al liberar al menos 15 pueblos y localidades ubicados en la parte nororiental de la provincia de Hama, reflejó el sitio digital Hispantv. Con este nuevo avance del Ejército sirio, el territorio dominado por el EI en el noreste de Hama ha quedado reducido a menos de la mitad de su tamaño original. En la actualidad, el Ejército sirio, apoyado por combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y la aviación militar rusa, se está preparando para adelantar su operación en el noreste de Hama, y continuar avanzando hacia las últimas posiciones en manos del EI en la gobernación de Idlib.



Rechaza Nicolás Maduro la nueva amenaza de Estados Unidos



El presidente Nicolás Maduro aseveró que Venezuela superará la nueva amenaza del secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Rex Tillerson, quien intenta impulsar un bloqueo petrolero contra su nación, durante su gira que realiza por América Latina, publicó Telesur. Al respecto, Maduro aseveró que a Venezuela no la amenaza nadie y no la bloquea nadie, ni Rex Tillerson, ni Julio Borges, ni Donald Trump. Ha ido (Tillerson) por América Latina a perder el tiempo, ha fracasado en su gira, la propia derecha le dio la espalda, decalaró Maduro durante una conferencia de prensa tras reunirse en Caracas con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Barkindo. También el presidente venezolano Nicolás Maduro, señaló que su país desea buenas relaciones con EE.UU., pero en caso de querer imponen un bloqueo petrolero, Venezuela expandirá sus negocios con otros países, dispuestos a comprar el petróleo de su país.



Dispuesta Angela Merkel a asumir compromisos para la acordar un pacto de gobierno



La canciller alemana, Angela Merkel, admitió hoy que en la última jornada de negociaciones con el Partido Socialdemócrata (SPD) para acordar un pacto de gobierno se necesitarán compromisos dolorosos por ambas partes y se mostró dispuesta a ellos si son en beneficio del país, reportó la agencia de prensa española EFE. En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la reunión en la sede de su partido en Berlín, Merkel consideró importante que los equipos negociadores no se pierdan en cuestiones pequeñas y de detalles, ya que se trata de conseguir un acuerdo por el bien del país. Todos deberemos hacer todavía compromisos dolorosos, estoy dispuesta si podemos garantizar que las ventajas predominan sobre los desventajas, afirmó Merkel a la prensa. Mientras, el líder socialdemócrata, Martin Schulz, declaró tengo buenos motivos para suponer que hoy llegaremos a un final, espero que con un espíritu positivo y lograr un buen resultado para nuestro país.



