Vocación de familia

Vocacin de familia





Holguin, Cuba.- Como hace más de treinta años, Addiel Anderson volvió a vestir su entrañable uniforme azul de la "Vocacional José Martí" de Holguín. Lleno de muy especial orgullo, salió de su hogar familiar, este fin de semana, bien temprano en la mañana. No podía llegar tarde y mucho menos faltar.



Lo dicho no resultaba casual.







Fue esta una de las hermosas iniciativas de quienes, como antesala del Día de los padres, decidieron encontrarse después de veinte, treinta, y hasta cuarenta años, de cuando fueron alumnos de la legendaria “Vocacional José Martí de Holguín”, uno de los centros emblemáticos de la educación, inaugurado por Fidel, en aquel inolvidable septiembre de 1977.



Ahora Las lágrimas de emoción le brotan a este humilde compatriota, al recordar tantos momentos que trazaron la ruta de su vida, desde aquella noche de agosto, cuando llegó desde su natal batey del antiguo Central Guatemala en Mayarí.







Es que sus valores integrales de la actualidad sin duda alguna tuvieron su semilla en esta escuela, y como Addiel Anderson, varios cientos más. Llegaron desde cercanas, o lejanas provincias cubanas, y hasta llegaron también desde distantes geografías universales.



Ahora son maestros, son ingenieros, ministros y hasta embajadores. Pero sucedió, que este fin de semana, allí no se mencionaron cargos, ni grados, porque todos fueron otra vez y únicamente, alumnos de la Escuela Vocacional José Martí.



Escuche la versión radial en nuestro Canal Te Veo





En cada uno una historia igual pero también distinta.



Que hermoso ejemplo.



Y mantengo esta pregunta, que hice a cada uno de los entrevistados:

…Que no se les olvidaría nunca a usted, de su estancia como alumno de la Escuela Vocacional José Martí, de Holguín?

Del Autor