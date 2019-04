Voces del Congreso Obrero



La Habana, Cuba.- Unos mil 200 delegados, en representación de todos los Sindicatos y provincias del país, comparten las jornadas del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).



A pesar de la diversidad de profesiones, funciones o perfiles laborales, una línea de acción y pensamiento los une: enfrentar retos y desafíos en la batalla económica, en medio de las actuales condiciones financieras, la limitación de recursos y el recrudecimiento del bloqueo yanqui contra la Isla.



En los nuevos escenarios laborales, prima el criterio de unidad para juntos salir adelante, mantener la defensa y la seguridad nacional y materializar el aporte de los trabajadores en el cumplimiento de las prioridades y estrategias del país.







La joven Aylín Nordelo, trabajadora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (GIGB), de Camagüey, considera que “este es el Congreso de la CTC, pero es también de todo el pueblo de Cuba, porque hemos discutido temas medulares para la garantía de futuro del país”.



Las opiniones de los delegados coinciden en la necesidad de lograr la afiliación sindical de todos los trabajadores, y sumar a los de las formas de gestión no estatal, hoy con participación activa en la economía del país, y con aportes crecientes, no sólo a través del comercio, la gastronomía y los servicios; sino en la producción agropecuaria y cañera.



Maximina Castellanos reconoce como “muy importante toda la información recibida en el Congreso, que prepara mejor a los dirigentes sindicales para fortalecer la unidad del movimiento obrero en las tareas que debemos enfrentar”.







La enfermera Aymé Garrote Camejo valora la trascendencia de los debates sindicales “porque, aunque trabajo en el sector de la salud, recibo medicamentos, insumos, productos que otros fabrican, y entonces, me corresponde usarlos adecuadamente, con diagnósticos certeros, y sobre todo, con el servicio de mayor calidad que merece el pueblo trabajador”.



El enriquecedor debate de las sesiones del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, permitirá a los delegados compartir experiencias en sus colectivos laborales, municipios y provincias, para iniciar la nueva etapa de trabajo que demanda más eficacia en la labor sindical para enfrentar retos y desafíos.



