Voleibol masculino cubano por un cupo al challenge mundial



La Habana, Cuba.- Liderados por los subtitulares en la Liga de Argentina, Osniel Melgarejo y Jesús Herrera, la principal selección masculina cubana de voleibol disputará desde el próximo jueves 30 el Torneo “Final Four” de Norte Centroamérica y el Caribe (Norceca) con sede en esta capital.



En el regreso al coliseo de la ciudad deportiva, el elenco nacional disputará ante México, Puerto Rico y República Dominicana, este último pendiente a confirmación, el único pasaje a la Copa Challenge Mundial, con accionar entre el 3 y el 7 de julio en la urbe eslovaca de Liubiana.



Según manifestó a Radio Rebelde, el director técnico del conjunto cubano Nicolás Vives, “la preparación ha sido buena y los muchachos tienen excelente ánimo, incluidos los jugadores contratados que ya muestran su forma competitiva en los entrenamientos”.



En el grupo, además de los subcampeones con el club Obras San Juan y miembros del quinteto ideal de la etapa regular, Melgarejo y Herrera se unen el punta receptor Miguel Ángel López y el pasador Adrián Goide, ambos del Gigantes del Sur, además de Liván Osoria, del Ciudad Voley. La gran ausencia es el opuesto Miguel David Gutiérrez, recientemente operado del hombro.



“David ya está en su casa, esperamos que la recuperación sea lo más pronto posible, es un jugador fundamental en el equipo, pero no hay apuro, cuando esté listo se incorporará al grupo sin ningún problema”, destacó Nicolás Vives.



De materializar el boleto en La Habana, la selección cubana acompañaría a Estados Unidos y Canadá por la región al Challenge Mundial, en busca de clasificar a la Liga de Naciones del próximo año, certamen sustituto de la Liga Mundial.



Otros retos para el voleibol masculino nacional lo representan en la actual campaña, los Juegos Panamericanos de Lima (julio-agosto) y el primer round de clasificación olímpica en agosto en Rusia.



“El grupo siempre lo he dicho es extremadamente joven, con alrededor de ocho jugadores de 21 años, pero la expectativa es de ganar, no vamos a ir a una competencia a foguearnos, si no a alcanzar una medalla, los muchachos tienen las potencialidades, están motivados y vamos a los Panamericanos por traer una medalla”, ratificó el seleccionador nacional.



Cuba celebró en la pasada temporada la corona en el Challenge de Norceca, al superar en la final a Costa Rica en un torneo con escenario en la sala 19 de noviembre de la occidental provincia de Pinar del Río.

Del Autor