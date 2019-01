Votará hoy el parlamento británico en crucial sesión sobre el BREXIT

2019-01-15 14:08:32 / web@radiorebelde.icrt.cu

Considerada por muchos comentaristas como la más importante votación parlamentaria desde la entrada del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, los diputados británicos se pronunciarán en las próximas horas sobre el pacto que la primera ministra, Theresa May, negoció para la salida del país de la Unión Europea (UE).



May se enfrenta este martes a la perspectiva de un rechazo de los legisladores al acuerdo con la UE en torno al proceso conocido como BREXIT, lo que dejaría al país en un limbo respecto a lo que podría ser su mayor cambio político y económico en décadas, si finalmente abandona el bloque europeo.



A escasos dos meses y medio de que el Reino Unido salga de la UE, según el plazo establecido, la previsible derrota de May deja abierto un abanico de resultados posibles, desde resucitar su plan hasta abandonar el bloque europeo sin acuerdo, e incluso pasando por la celebración de otro referéndum que podría paralizar el BREXIT.





Las esperanzas de May de salvar su impopular plan dependerán de la magnitud de su derrota de hoy en el parlamento, pues podría intentar una segunda votación Si el rechazo al pacto con la UE para el BREXIT obtiene hoy un escaso margen de sufragios.



Por menos de veinte votos lo consideraría una victoria, y por unos cincuenta, un empate, con la posibilidad de pedir la segunda vuelta.



Pero una oposición a su plan que logre cien sufragios o más, probablemente se vería como un fracaso de May, y sería el punto crítico de la mayor crisis política británica en al menos medio siglo, por la división generada en torno al BREXIT.



Los ministros de May insistieron hoy en el mensaje de May acerca de que aceptar su acuerdo con la UE es la única manera de que el parlamento pueda cumplir con su promesa de llevar a cabo el resultado del referéndum de 2016 a favor de abandonar el bloque europeo.



Según May, No hacerlo sería “catastrófico” para la democracia en el Reino Unido, porque los más de 17 millones de ciudadanos que votaron contra la permanencia en la UE se sentirían engañados.





Muchos diputados que apoyan el BREXIT dentro del Partido Conservador de May rechazan el acuerdo, particularmente el requerimiento de un mecanismo de seguridad que mantiene a la provincia de Irlanda del Norte alineada con las normas europeas, para evitar la vuelta a una frontera con controles aduaneros con la vecina República de Irlanda, miembro de la UE.



Por si fuera poco, uno de los encargados de mantener la disciplina de partido en el grupo parlamentario conservador, Gareth Johnson, dimitió para sumarse personalmente a las filas de la oposición al pacto de May con la UE.



Analistas han advertido también sobre una docena de conservadores que se han incorporado a una coalición de diputados que están dispuestos a cuestionar las tradiciones, alterar el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, y dar prioridad a las enmiendas sobre el BREXIT presentadas por los diputados sobre las de la primera ministra.



Si así fuera, May dejaría de llevar las riendas del BREXIT, en caso de perder finalmente la votación de hoy.



(Noticiero Nacional de Radio)