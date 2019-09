Votarían varios senadores republicanos a favor de impeachment contra Donald Trump

Votaran varios senadores republicanos a favor de impeachment contra Donald Trump

Los demócratas trabajan de forma intensa para reunir pruebas con vistas a abrir un juicio político por la llamada “trama ucraniana”, y los legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes quieren llevar a cabo sus investigaciones la próxima semana pese al receso del Congreso. En caso de que el impeachment sea aprobado por la Cámara Baja, requerirá en el Senado, de mayoría republicana, los dos tercios de los votos favorables, y todo parece que entre las filas republicanas crece el apoyo a las indagaciones, y eso representa un potencial peligro para Trump. En medio de esta tormenta política, más de 300 exfuncionarios de Seguridad Nacional y de Política Exterior pertenecientes a ambos partidos publicaron un comunicado en el que respaldaron las pesquisas contra Trump y advirtieron del peligro que supone la actuación del mandatario. El inicio del proceso comenzó luego de que un funcionario de inteligencia presentara una denuncia sobre una polémica llamada telefónica en la que Trump le pedía a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, investigar a su posible rival demócrata de las elecciones 2020, Joe Biden, un hecho que supone una interferencia extranjera en los comicios.



Marcharon los estudiantes colombianos contra corrupción y violencia policial



Miles de estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá realizaron una marcha contra la corrupción y la violencia policial. Uno de los detonantes de la movilización del viernes fueron los hechos violentos que se dieron a principios de la semana, en el marco de una actividad pacífica realizada por estudiantes en rechazo a los casos de corrupción en la Universidad Distrital por parte de la administración. En la marcha anterior los participantes denunciaron que, en medio de las intervenciones violentas realizadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, se vieron afectados defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, dejando así un gran número de heridos y arrestados, entre ellos personas de civil que transitaban la zona. Por ello, miles de universitarios salieron la víspera a las calles con carteles en los que podía leerse: Colombia rechaza y repudia la violencia contra sus hijos; y cuando la educación es para unos pocos, no es derecho, es privilegio, mientras varios estudiantes declaron a Prensa Latina que decidieron movilizarse en solidaridad con los alumnos de la Universidad Distrital y en defensa de la educación superior.



Se reportan dos muertos y 17 heridos en la primera jornada electoral en Afganistán



Al menos dos personas murieron y otras 17 han resultado heridas como consecuencias de varios ataques perpetrados hoy en varios puntos de Afganistán, cuando se desarrollan las elecciones presidenciales. En la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, al menos catorce personas resultaron heridas por la explosión de una bomba colocada en el interior de una mezquita que está siendo utilizada como colegio electoral, y que otras tres personas resultaron heridas por otra bomba en región de Nangarhar, mientras que los muertos se reportaron en la provincia de Kunduz. Uno de los fallecidos es un observador que fue víctima de un ataque con cohetes, según explicaron los responsables gubernamentales provinciales. Mientras, Kabul también se registraron varios incidentes, aunque las autoridades todavía no han informado sobre daños ni víctimas.



Denuncia la vicepresidenta de Venezuela en las Naciones Unidas las amenazas a la Paz por parte de Estados Unidos



La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, que hoy constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Durante su intervención, en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en su 74 período de sesiones, además Rodríguez anunció que pedirá una investigación de las violaciones de Washington en Venezuela. Venezuela es el mejor experimento perverso contra el multilateralismo, hemos perdido 130 mil millones de dólares de 2015 a 2018 por causa del bloqueo estadounidense, lo cual significa un despojo de los recursos de mi país, subrayó la vicepresidenta venezolana. Además, Delcy Rodríguez detalló, que Estados Unidos adoptó más de 350 medidas unilaterales contra la nación bolivariana y realiza una apropiación ilícita de recursos y activos en el exterior, así como un bloqueo financiero y comercial total. Washington ya no solo lanza bombas que matan a los pueblos del mundo, existe un nuevo tipo de terrorismo de Estado, el cual usa bancos, empresas y compañías de seguro, señaló la representante del Gobierno venezolano.



Entregan en ONU firmas contra bloqueo de EE.UU. a Venezuela



Medios de Prensa del mundo informan que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la certificación de firmas en rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el país sudamericano. Los casi 13 millones y medio de rúbricas, con su certificación y debidamente auditadas, forman parte de la campaña mundial No Más Trump, iniciada en agosto pasado, la cual contó con el apoyo de movimientos sociales de diversos países. Delcy Rodríguez explicó que las firmas reposarán en la sede de Naciones Unidas en Venezuela en muestran del repudio de la nación bolivariana a la intervención del mandatario estadounidense en el país. Destacó además que se le entregó al secretario general una copia del acuerdo suscrito en la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y sectores no extremistas de la oposición venezolana, en aras de la paz y la tranquilidad de la nación.



Exigen a Pompeo entrega de documentos sobre tratos EE.UU.-Ucrania



Desde Prensa Latina se informa que los titulares de tres comités de la estadounidense Cámara de Representantes solicitaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, la entrega de documentos relacionados con los tratos entre su país y Ucrania. El pedido es parte de la investigación de juicio político contra el mandatario republicano Donald Trump, la cual fue anunciada hace tres días por la presidenta de la entidad legislativa, la demócrata Nancy Pelosi. Para la decisión sobre tal pesquisa influyeron los reportes sobre un diálogo telefónico, el pasado 25 de julio, entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Dicha indagación abre camino al proceso mediante el cual se puede recomendar al pleno de la Cámara Baja aprobar artículos de 'impeachment' desfavorables al gobernante por conductas que los legisladores consideren que merecen su destitución.



Paralizado Haití por violentas protestas contra el presidente Moise



La agencia AFP refleja que miles de manifestantes enfurecidos con el gobierno del presidente Jovenel Moise protestaron el viernes en todo Haití y tomaron también las calles de la capital, Puerto Príncipe, donde se registraron saqueos y enfrentamientos con la policía. Temprano en la mañana, grupos de jóvenes impidieron el tránsito en algunas de las principales arterias de la ciudad con barricadas improvisadas a partir de postes de lámparas, troncos de árboles, montañas de basura y llantas prendidas fuego. Una vez dispersada la manifestación, varios locales comerciales de los barrios acomodados de la capital fueron saqueados. En Cite Soleil, la principal barriada marginal de la capital, manifestantes coparon una estación de policía, de la que se llevaron chapas metálicas del techo, muebles y equipo de protección policial, apenas afectados por el aire cargado de gas lacrimógeno.



Listo Irán para un intercambio de prisioneros con EEUU



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán expresó la disposición del país para negociar un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos. El portavoz de la cancillería informó que la República Islámica de Irán, como anunció anteriormente el canciller persa, está lista para iniciar conversaciones sobre un posible intercambio de prisioneros. Ayer jueves, una mujer de nacionalidad iraní, identificada como Negar Qodskani, fue deportada a su país de origen después de pasar más de dos años en cárceles de Australia y Estados Unidos. El vocero de la Cancillería iraní, no obstante, denunció que la mujer en cuestión fue detenida en base a acusaciones infundadas y que se encontraba en “condiciones extremadamente difíciles e inhumanas”. Qodskani estaba embarazada cuando fue arrestada por la Policía Federal australiana.



