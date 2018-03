Vuelve la Fiesta del Tinajón a Camagüey (+Audios, Video y Fotos)



El trabajo de artesanos y alfareros frente al público es uno de los atractivos de la Fiesta del Tinajón. Fotos de la autora



Camagüey, Cuba.- Esta semana se celebra la Fiesta del Tinajón, auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, con la representación de todas las manifestaciones artísticas; y dedicada este año, al aniversario 70 de la creación de la Orquesta Maravilla de Florida.



El Maestro Adalberto Álvarez, quien cumple compromisos internacionales, y por cuya iniciativa se celebra La Fiesta del Tinajón, envió un mensaje de felicitación a los integrantes de la Orquesta Maravilla de Florida, “… agrupación insignia de nuestro querido Camagüey, que ha sabido mantener en alto el nombre de nuestra provincia, en Cuba y en el mundo; razón por la que el Comité Organizador, rinde homenaje a la emblemática agrupación.



“Reciban el abrazo del pueblo y felicidades a su director, Norberto Puente, por conducir esta nave musical y mantenerla en la preferencia de los bailadores”.



Escuche el mensaje en la voz de Fernando Medrano, director artístico de la Fiesta:







La directora provincial de Cultura, Tamira González, precisó que, “a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, las autoridades del Gobierno provincial, disponen del presupuesto para efectuar la Fiesta, y mantener los objetivos del encuentro artístico, que promueve el talento local, y la participación de todas las instituciones y manifestaciones del arte”.





Directora provincial de Cultura, Tamira González y el director artístico general, Fernando Medrano



Este año, el evento teórico tiene como eje temático la música popular en el quehacer artístico de la Orquesta Maravilla de Florida, con un programa que incluye dos paneles, la exposición fotográfica, “70 maravillas para una orquesta”; exhibición de materiales audiovisuales, discos y libros sobre la agrupación musical; y presentaciones de publicaciones referidas a esa manifestación del arte.



En el programa cultural, sobresale el especial tributo a la poetisa y escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, que se efectuará ante la estatua que perpetúa su memoria en la calle Avellaneda, donde nació el 23 de marzo de 1814.



La Fiesta del Tinajón se desarrollará en 16 áreas de la Avenida de la Libertad, con espacios caracterizados para la música popular, para los niños, las exhibiciones de artes plásticas, las actuaciones de integrantes del movimiento de artistas aficionados, los jóvenes creadores y las mejores agrupaciones y socialistas de la provincia de Camagüey.





Estarán a la venta variados tipos de tinajones



Este año, el Fondo de Bienes Culturales, (FCBC), que celebra los 30 años de trabajo en Camagüey, “incorpora la venta de tinajones, de varios tamaños, confeccionados con diferentes técnicas y con precios módicos, para cumplir un viejo reclamo de la población; y además, -explica la especialista del Fondo, Beatriz Ochoa- se incluyen, entre otras acciones, un desfile de modas, y el trabajo frente al público de los artesanos-artistas”.



A la cita acuden, como invitados, la cantante Tania Pantoja, en gira nacional; el actor Bárbaro Marín y los humoristas Leonardo Santiesteban, Maracas; y Rewel Remedios, conocido por el personaje de Lindoro Incapaz.



“Los organizadores de la Fiesta del Tinajón, -refiere la subdirectora de Cultura en la provincia, Tamara Castillo Martín- tienen en cuenta los estudios de opinión, sobre aciertos y desaciertos de cada edición; lo que permite hacer una propuesta de mayor calidad y cumplir las expectativas del público”.



No obstante, la Fiesta del Tinajón debe regresar a la fecha inicial para la que se concibió, en el mes de Noviembre de cada año.



Por razones climatológicas y epidemiológicas, no se efectuó en tres oportunidades, y luego se adelantó para el mes de Marzo; fecha que no justifica los presupuestos para los que fue concebida, según la bien argumentada concepción teórica del Doctor Luis Álvarez, a partir de la idea del músico Adalberto Álvarez.



Vea otros detalles en el reportaje de TV Camagüey:









“La Fiesta del Tinajón se celebra del 7 al 13 de Noviembre; en atención a que el día 7, del año 1908, nace el poeta camagüeyano Emilio Ballagas, cuya obra es representativa del vanguardismo de la década de 1930, y una de las voces más intensas de la lírica cubana del Siglo XX.



“Y el 12 de Noviembre de 1817, el Rey de España, Fernando VII, firma el Real Decreto que le concede a la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, el título de Ciudad, y oficialmente se aprueban el uso del Escudo de Armas, y de las Mazas Capitulares, atributos que la hacían comparable en derechos y ciertos privilegios a otras ciudades del reino en la península Ibérica”.



Por tanto, la Fiesta del Tinajón, surge como propuesta cultural para retomar el área de la Avenida de la Libertad, donde se realizaba la antigua Feria de La Caridad, en el Siglo XVIII; y promover los valores culturales, históricos y las tradiciones de la también llamada Ciudad de los Tinajones.



Escuche detalles en audio:

Del Autor