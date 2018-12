Xi Jinping: seguiremos hacia un socialismo con características chinas

2018-12-18 12:53:11 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió este martes que nadie puede dictar a su pueblo lo que debe o no debe hacer y reafirmó que el país seguirá inquebrantable en el camino del socialismo con características chinas.



La declaración coincide con el aniversario 40 de la apertura económica del país y en el contexto de la dura presión comercial de Estados Unidos para que el gigante asiático realice cambios estructurales en su economía a favor de la superpotencia.



En un discurso dedicado a los espectaculares avances económicos y sociales desde las reformas iniciadas hace 40 años, Xi destacó que China continuará por el camino del aperturismo y el desarrollo, pero siguiendo su propio tiempo.







"Cambiaremos decididamente aquello que puede ser reformado y no cambiaremos, decididamente, lo que no pueda serlo", subrayó XI, quien recordó que en un país como China, con cinco mil años de historia y una población de más de mil 400 millones de personas, ningún manual puede considerarse como una regla de oro y tampoco hay un maestro que pueda dar órdenes al pueblo.



Xi reiteró que la apertura y las reformas siguen siendo claves, deben mantener la estabilidad de la nación y permitirle aumentar en calidad, innovar y responder a los desafíos contemporáneos, como la lucha contra la contaminación.







Durante su discurso en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, Xi instó a reforzar el desarrollo de la economía estatal y al mismo tiempo alentar, apoyar y guiar el progreso del sector privado.



Además, el mandatario chino volvió a prometer que su país continuará la apertura al comercio y a las inversiones, con el ímpetu de las reformas emprendidas el 18 de diciembre de 1978, cuyo objetivo era pasar a una "economía socialista de mercado".







Según Xi Jinping, la apertura trae progreso, mientras que el cierre lleva al atraso, admitió que cada paso en las reformas no es fácil, y advirtió que en el futuro, China enfrentará inevitablemente todo tipo de riesgos y desafíos, e incluso a tormentas tempestuosas inimaginables.



Tras cuatro décadas de reforma y apertura, con un crecimiento exponencial en todos los sectores, el gigante asiático pasó a ser la segunda economía del Mundo, detrás de Estados Unidos.







El PIB chino se multiplicó por 37 para pasar de 305 mil millones de dólares en 1980 a más de doce billones en el 2017. El país tiene una tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de más de 10 por año por año y pasó a ocupar el primer lugar en la lista de países exportadores de bienes y servicios, con un volumen de más de dos billones de dólares en el 2017, cuando solo eran de 21 mil millones de dólares en 1980.



Además, China lidera las reservas de divisas en el Mundo, con 3,2 billones de dólares, un arsenal monetario casi similar al tamaño de la economía de Alemania, la cuarta del planeta.



(Noticiero Nacional de Radio)