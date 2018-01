Y a los viejos, ¿quién los cuida? (+Audio)

“Por lo general se habla de los deberes de los padres con los hijos, el Código de Familia cubano es enfático en este tema, y sin embargo en un país que envejece vertiginosamente, donde ya la quinta parte (20%) de la población está llegando a los 60, tiene 60 años o sobrepasa esta edad, y tiende a aumentar, cuando estamos viendo fenómenos como la migración de los hijos y quedan los ancianos solos, incluso muchos de ellos están en el país y son igualmente desatendidos, pero dicha ley no incluye este acápite” , reflexiona el periodista José Alejandro Rodríguez, columnista del periódico Juventud Rebelde.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







“El Código de la Familia está pidiendo a gritos una readecuación, una reconsideración de manera legal, porque a quien no le sale del corazón tiene que tener la presión institucional y social por atender a los que te han traído al mundo”, acota Rodríguez.



Al decir de Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del periódico Juventud Rebelde “este tema tiene dos vertientes, por una parte, yo creo que efectivamente, hay algunos hijos que, en un momento de su vida, ya cuando los padres están muy ancianos, prácticamente abandonan a sus padres a merced de la caridad pública y de las instituciones sociales, y los dejan sin amparo”.



Ronquillo insiste: “primero hay una cuestión moral, ética, porque tus padres te han traído a la vida, te han dado lo principal que es la existencia, y luego te han dado todo el cariño, te han tratado con respeto y han ayudado a que crezcas, y te han convertido en un ser humano de bien, por eso creo que no hay ninguna razón para que los hijos abandonen a los padres”.





Momentos del debate en Hablando Claro. Los periodistas Ricardo Ronquillo, Heriberto Rosabal y José Alejandro Rodríguez. Foto: Gabdiel Silva



Por otro lado “en el caso de Cuba, a pesar de que existen estas secciones, la mayoría de los cubanos siente un cariño enorme por sus padres; y no solo por ellos sino por sus abuelos, ya que en nuestro país por razones sociales han tenido que convivir en una misma casa varias generaciones. Incluso se dice que hasta siete generaciones han vivido en una misma vivienda, y se da a veces una relación muy hermosa al interior de la familia, entre los padres, los hijos, los abuelos, y hasta los nietos, o sea hay un cariño y un respeto entre las generaciones más jóvenes y las más viejas”.



Sin embargo, aunque los cubanos tenemos un sentido de pertenencia por la familia muy respetable, orgánico y expansivo, esto no quiere decir que estas manifestaciones que estamos hablando de egoísmo y desentendimiento pueden estar expresando, aunque pequeña o minoritaria, una tendencia social.



Para el periodista de la revista Bohemia, Heriberto Rosabal, “es comparable al de la violencia intrafamiliar, que en Cuba no es distintivo ese problema como sociedad, si lo comparamos con otros países, según estudios serios y rigurosos, pero existe también, baste que ocurra en un mínimo para preocuparse y ocuparse”.



“Si bien nosotros tendemos a esa veneración de nuestra familia, de la madre, de los abuelos, pero tenemos esas manifestaciones de egoísmo extremo cuando los padres o los abuelos son muy mayores cuando se vive en la estrechez o aun sin vivir en ella, desde el punto de vista material, físico o económico, ese cariño se pone en entredicho en algunos casos, empiezan entonces estos abuelitos con algún tipo de dolencia a estorbar y los pretextos de muchos de los responsables de su cuidado”, comenta Rosabal.



Escuche otros detalles en el programa completo en audio:



(Redacción Digital Rebelde)

