Ya están los tres finalistas para el premio The Best (+Video)





Los futbolistas Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah resultaron elegidos hoy por los capitanes y entrenadores de las federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Fútbol y los aficionados, como los finalistas del premio The Best.



En la ceremonia de entrega, que se realizará en la capital inglesa de Londres el venidero 24 de septiembre, Cristiano intentará conquistar su tercer premio de forma consecutiva.







No obstante, Modric figura como favorito en esta ocasión, tras ganar con el Real Madrid los mismos títulos que CR7 y alcanzar el subtítulo del Mundial de Rusia con la selección croata, actuación que le permitió obtener el Balón de Oro de esa cita y recientemente, el lauro al mejor jugador del fútbol europeo de la última temporada.







De recibir el galardón The Best, el mediocampista balcánico pondría fin al reinado establecido por Messi y Cristiano en los últimos diez años como mejores jugadores según la FIFA -válido aclarar que ese organismo entregaba antes del premio The Best, el Fifa World Player (1991-2009) y Fifa Balón de Oro (2010-2015)







El otro contendiente, Mohamed Salah, figura como una sorpresa para muchos, pero es un fuerte candidato tras su brillante temporada en el Liverpool inglés, con el que llegó hasta la final de la Champions y consiguió los Premios de Mejor Jugador de la Premier League y máximo artillero de esa competición.







El argentino Lionel Messi, quien obtuvo el segundo lugar en las anteriores dos ediciones del galardón; y Antoine Griezmann, campeón mundial con Francia y considerado uno de los favoritos, quedaron fuera de la elección.



Por otra parte, los franceses Didier Deschamps, campeón mundial con Les Bleus; Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid la pasada temporada; y el croata Zlatko Dalic, recibieron los mayores votos para mejor entrenador.



En el apartado de los porteros, los finalistas son el belga Thibaut Courtois, el francés Hugo Lloris y el danés Kasper Schmeichel.







Entre las mujeres, la brasileña Marta, la alemana Dzsenifer Marozsan y la noruega Ada Hegerberg, lucharán por el premio a la mejor jugadora del mundo.



Para mejor entrenador de fútbol femenino fueron preseleccionados el francés Reynald Pedros, la japonesa Asako Takakura y la holandesa Sarina Wiegman.



