Yander Guevara, el gladiador del montículo

La Habana, Cuba.- El lanzador avileño Yander Guevara Morales, ha trascendido en la pelota cubana por tener un coraje a toda prueba cuando sube a la loma de lanzar. Sin tener una velocidad que asombre, sabe poner en práctica uno de los principios del difícil arte de lanzar, tirar bolas que parezcan strike y strike que parezcan bolas.



Gracias a su control consiguió una victoria muy importante el pasado lunes frente a los “Leones”, que mantienen a los “Tigres” en zona de clasificación. Yander tiró en el Latinoamericano ocho entradas, en las que permitió par de carreras, con cinco estucados y solo otorgó un boleto.



Yander estuvo alejado de los terrenos debido a que fue sometido a una operación quirúrgica en su brazo de lanzar.



“Quiero agradecer al doctor Liván Peña, gracias a él he tenido este resultado. En cuanto a la preparación fue excelente, los entrenadores me han ayudado, sobre todo en el aspecto sicológico, he recuperado la confianza sobre el box que la perdí debido a la lesión”.



En el partido, Guevara sintió una molestia alrededor del abdomen que no le permitió hacer su trabajo a plena capacidad.



“Un lanzamiento que le realicé a Stailer Hernández me provocó una distensión abdominal, por suerte no tenía nada que ver con el brazo y pienso seguir aportado a la causa de los Tigres”.







Natural del Consejo Popular Ranchuelo, en el municipio avileño de Chambas, se ha convertido con sus 12 sonrisas en uno de los verdugos de Industriales en la historia de las Series Nacionales.



“Mi respeto para ese equipo, son grandes peloteros. Solo salgo lo más enfocado posible, trato de basarme en el control y trabajar sobre las debilidades de cada uno de ellos, además mi equipo generalmente me apoya a la defensa y por eso salen los triunfos”.



El mentor de Ciego de Ávila Róger Machado, utilizó en una buena parte del campeonato cinco abridores, lo que le permitió a Yander lanzar con seis y siete días de descanso. Al lesionarse Maikel Folch, se redujo la rotación a solo cuatro hombres, lo que los obliga a subir al box, a veces con solo cinco días.



“Realmente como mejor me siento es trabajando cada cinco días, tengo el brazo en perfectas condiciones y creo que eso no sea un hándicap en mi rendimiento”.







Yander Guevara, quien integró el equipo Cuba al III Clásico Mundial de Béisbol, llegó a las Series Nacionales por azar.



“En la provincial jugaba los jardines con Chambas y un día Róger Machado me vio lanzando unos inning y me dijo que me dedicara a lanzar. Le hice caso y así fue como pude llegar al conjunto de Ciego de Ávila. Siempre le agradeceré a Róger por la visión que tuvo conmigo”.



Escuche las declaraciones de Yander Guevara Morales, lanzador avileño que en la 58 Serie Nacional de Béisbol ha conseguido nueve victorias.

