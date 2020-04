Yandy, en el barrio y contra la Covid-19 (+Audio)

Las Tunas, Cuba.- Yandy Licea es uno de los más 370 tuneros que se encuentran en los barrios de esta provincia dando batalla a la Covid-19. Forma parte de un contingente de apoyo popular que le ha trastocado sus rutinas diarias y le mantiene ayudando a los grupos vulnerables de su comunidad y enfrentando indisciplinas sociales, propias de quienes, todavía en Cuba, no han entendido lo medular del distanciamiento social en las actuales circunstancias.



Vive en el reparto Casa Piedra, en esta ciudad y, por eso, le conoce todos sus vericuetos. Dedica un tiempo especial a andar por el mercado, sabe que es epicentro de muchos encuentros y, por eso, se mantiene alerta.



Igual participa en la distribución de alimentos a los más vulnerables, les asiste para que no tengan que salir de casa y, a ratos, explica más de una vez, porque “es muy difícil hacer que algunos abuelos entiendan que no pueden ir al banco por su chequera o hacer otras cosas así. Tienen que confiar en nosotros”.



En casa están, protegidos, sus dos hijos pequeños. A ellos llega exhausto cuando ya el día se escapa y escucha de las travesuras de la jornada y los esfuerzos de su esposa Lisandra por mantenerlos felices a pesar de que no pueden salir a ningún sitio y cada amanecer, para ella, también es agotador y valiente.



Él es uno de los muchos jóvenes laboriosos y determinados que están ahora mismo en las calles de Cuba, haciendo su parte del deber, sin fanfarreas, para que todos salgamos victoriosos. (Fotos: Reynaldo López Peña)

