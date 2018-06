Yaniel, joven campesino hace historias en la cooperativa

Rodas, Cienfuegos, Cuba.- El joven campesino Yaniel Rodríguez Castro, de solo 30 años de edad comenzó a trabajar en la agricultura y ya es el Presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 26 de Julio enclavada en la comunidad Las Medidas, aledaña al Central 5 de Septiembre, en este municipio cienfueguera de Rodas.



De mediana estatura, risueño y cabello bien recordado confiesa que a pesar de ser Profesor y Licenciado en Ciencias Exactas decidió continuar la herencia familiar de hacer producir la tierra que lo vio nacer, con productos que distribuye al pueblo.



Primero se incorporó a la zafra azucarera y cortaron el estimado previsto de caña y ahora atiende los retoños junto con el Programa de Autoabastecimiento en los cultivos que tienen sembrados, entre viandas, hortalizas, granos y frutas.



“Tengo un colectivo bastante joven, y el promedio de edad es de 30 años, queremos salir adelante y marchar con la Revolución” dice Yaniel nacido en Lequeito, Santiago de Cartagena en este municipio y cuenta sus motivaciones en la agricultura.



“Comencé en el Central 5 de Septiembre al frente de un pelotón de preparación de tierra y estuve cuatro años trabajando ahí. Después me dieron la tarea de asumir la CPA 26 de Julio y estoy asumiéndola y dando lo mejor de mí”.



“Le recomiendo a los jóvenes que cuiden esta Revolución, que es grande, lo que los líderes que tenemos hicieron por ella, y lo que nos queda a nosotros es echar la Revolución para adelante”.



Junto a Yaniel la familia, que lo apoya en el trabajo y en la vida: “Mi mamá y mi hermana me ayuda. Tengo dos hijas Vanesa y Valeria y un hijo que se llama Pedro Pablo, que tiene un añito de edad”.



¿Qué le gusta de la vida, aparte del trabajo en la agricultura?



Ä parte de la agricultura me gusta la pelota, el fútbol, la música, el arte también me gusta porque son cosas bonitas, es bueno saber de todo, un poco”. (Fotos de la auora)

