Yaquelín Montero, una cienfueguera que lleva 25 años dializándose con la medicina gratis (+Audio)





Cienfuegos, Cuba.- Unos 140 pacientes reciben el servicio de Hemodiálisis y Diálisis en hospitales de esta provincia del centro sur, a pesar de las afectaciones, por el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos.

Está obligado el Ministerio de Salud Pública a pagar más caros los riñones artificiales, equipos y demás medicamentos necesarios, al comprarlos en lugares lejanos.

Los enfermos renales crónicos, estadío 5, reciben el tratamiento tres veces a la semana, durante tres o cuatro horas para mejorar el sistema interior y ganar en calidad de vida.

Así lo asegura el Especialista en Medicina Interna y Nefrología, Doctor Ernesto Falcón Pérez, trabajador de la Unidad de Hemodiálisis, del Centro Especializado de Cirugía Ambulatoria, único de su tipo en Cuba.

Vimos allí en una de camas de la Unidad a la paciente cienfueguera Yaquelín Montero Muñoz, quien lleva 25 años dializándose en los centros de salud del territorio cienfueguero.

“Siempre me tratan muy bien los médicos y las enfermeras desde que era jovencita y comencé a que me dializaran. No tengo quejas y hasta ahora es gratis, nunca he pagado un centavo” confiesa mientras recibe tratamiento.

Otra de las agradecidas, la paciente Elisa Dorticós Arrecha se refiere “al Estado Cubano, a la Revolución y a nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, que se ocupó mucho de lo que es la parte de la salud”.

Ofrecen la medicina gratis, que le cuesta al estado y como revela el Doctor Falcón: “Cada sesión de hemodiálisis está alrededor de los 300 y tantos pesos. Hay que usar antibióticos, muy costosos y encarece aún más el proceder. Con cierta frecuencia se trasfunden”.

De acuerdo con el galeno “se comercializan por el valor de entre 12 mil y tantos euros cada riñón artificial, el equipo que realiza el proceder, cada diálisis lleva otros aditamentos. El costo de los dializadores o capilar está sobre los diez dólares cada uno, depende de la industria donde se compre, igual que la rama. El riñón necesita otros productos para la desinfección, muy caros”.

Falcón se refiere, por ejemplo al capilar, “se le dice capilar, que es el que hace la función parecida al riñón y lleva otros aditamentos, que son las ramas, donde circula esta sangre. Estos equipos tienen vida útil limitada. Hay algunos que se les da un proceder que se llama rehúso y se pueden usar varias veces”.

Mediante un convenio del Ministerio de Salud Pública y la Empresa Cuba Taxi trasladan a los enfermos de la provincia desde sus casas al centro y los retornan, incluyendo algún otro proceder fuera del turno.

Una de las enfermeras, Anairis Rosales Orihuela lleva casi 15 años trabajando en el servicio, que abarca dos turnos: “Empezamos temprano en la mañana hasta altas horas de la madrugada en dependencia de las condiciones, de los riñones, del funcionamiento y de la planta de agua, entre otras cuestiones”.

Escuche los testimonios aquí



