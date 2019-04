Yaquelín Puebla y sus motivos para desfilar el Primero de Mayo

Yaqueln Puebla y sus motivos para desfilar el Primero de Mayo



Yaquelín Puebla Lachel ha sido Presidenta Provincial de la ANAP en Granma por más de 10 años. Foto de la autora.

Varios motivos asisten a la granmense Yaquelín Puebla Lachel para participar en la gran movilización obrera este primero de mayo. Entre ellos, celebrar los resultados de su provincia que la hicieron merecedora de la sede de las actividades centrales por el aniversario 60 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.



“Los granmenses estamos muy satisfechos por haber llegado al IX Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y escuchar la evaluación de su presidente cuando dijo que integralmente Granma es la provincia de mejores resultados del país.”



“Este año rompimos record en el arroz, con más de 84 mil toneladas de arroz consumo, y de ellas el 90 por ciento pertenece a la producción de los campesinos; crecimos en la producción porcina y rompimos record con 16 mil toneladas de carne de cerdo puesto a disposición del balance de la economía nacional; también se rompió record en la leche al sobre cumplir los 25 millones de litros puestos a la industria; se sobre cumplieron todas las producciones de miel propóleos y cera que tienen que ver con la exportación”.



“En Granma también se sembró tabaco y se cumplió con la cosecha, y se está acopiando el tabaco que va directo a la exportación. Los campesinos sobre cumplimos la siembra de caña y estamos haciendo una zafra donde nos corresponde entregar medio millón de toneladas para la industria”.



Esta mujer, que dirige hace 10 años la delegación de la ANAP en Granma, también desfilará para homenajear a Fidel, “que a cuatro meses y 16 días del triunfo el primero de enero de 1959 regresó a la Comandancia de La Plata y entregó a los campesinos más que una Reforma Agraria, los proveyó de caminos, mercado seguro, escuelas, consultorios, y los dignificó como seres humanos”.







También su voz se unirá al repudio a la Ley Helms Burton y su famoso Título III, que constituye una fase en el recrudecimiento del genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, y que impacta el desempeño de campesinos y cooperativistas.



“El bloqueo nos afecta en el tema productivo a partir de que los químicos no pudieron llegar en tiempo; las propias reparaciones para las combinadas del arroz no se pudieron hacer; los fertilizantes que tenemos en el país no son suficientes para elevar el rendimiento. Incide en el desarrollo de la zafra azucarera; nos ataca con la inaccesibilidad a los medicamentos para tratar la fiebre de los porcinos; nos perjudica con el combustible; tenemos más limitaciones para poder sembrar.



“Ante esta situación en Granma se están tomando medidas, y en ese sentido se están formando más de 15 yunta de bueyes por cooperativa para volver a arar la tierra con metodologías pasadas si es necesario. Estamos potenciando el trabajo de agroecología para las plantas de bioplaguicidas y biofertilizantes. Hoy estamos mejor organizados porque trabajamos en polos productivos que tributan a que todas las cooperativas desarrollen la agricultura y cumplan con el mercado y el encargo estatal. El bloqueo nos afecta pero nos obliga a buscar alternativas”.



Yaquelín Puebla Lachel reconoce entre las virtudes de su provincia el vínculo permanente de los dirigentes de la ANAP con la base, el intenso trabajo unido al sistema de la agricultura, a las empresas que han jugado un papel importante, a las organizaciones políticas y de masas, y al Grupo Empresarial AZCUBA cuya estrategia de zafra y de siembra ha sido decisiva para el desempeño de los anapistas granmenses.



“Para nosotros cada día amanece a las cinco de la madrugada con mucho combate y son las 10 de la noche y todavía andamos por campos y cooperativas, chequeando el trabajo, porque sabemos que hay mucho pueblo esperando por nuestros esfuerzos, y debemos estar a la altura de la confianza que ha depositado siempre la Revolución en los campesinos”.



Pero este año el primero de mayo tiene también una significación personal para Yaquelín Puebla Lachel, porque su esfuerzo como trabajadora ha constituido ejemplo para su hijo que próximamente en el mes de junio le regalará el Título de Licenciado en Derecho, como premio al amor, a la constancia, al sacrificio, a la dignidad y al altruismo de una mujer, madre y obrera cubana.

