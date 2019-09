Yera paró a los Leñadores

Yera par a los Leadores





El zurdo Yoennis Yera tuvo una formidable apertura este martes en el Victoria de Girón ante los “Leñadores” de Las Tunas y le dio a los “Cocodrilos” su sonrisa número 18 en la 59 Serie Nacional de Béisbol, al vencer por la vía del KO a los campeones 12-0 en siete entradas.



Los matanceros se quitaron la escoba gracias a una ofensiva despiadada ante los cinco lanzadores que utilizó Pablo Civil y el ya citado trabajo de Yera.



El yumurino tiró seis inning, ponchó a seis, regaló dos bases por bolas, no le anotaron carreras y solo permitió un imparable. El sencillo se lo conectó en la tercera entrada Ernesto Lalana al jardín derecho.



Yera, quien se coronó en la campaña anterior como refuerzo de Las Tunas, llega de la Liga Interestatal de Canadá para ayudar a los matanceros, quienes están luchando por regresar a la segunda fase.



En la serie pasada apenas pudieron ganar 14 juegos y ocuparon el último puesto.



En la sub-serie, Matanzas también recibió la incorporación de Yoel Suárez, uno de los lanzadores más importantes que tuvieron en los dos sub-títulos, conseguidos en las campañas 52 y 53. El derecho de Limonar regresa después de cuatro años alejado de los terrenos.



Suárez comentó a Radio Rebelde después del juego de este martes, donde dominó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó, que está recuperado de la operación de su brazo de lanzar y que tratará de ayudar al conjunto. “Estoy completamente restablecido, no me ha dolido más el brazo y mantengo la misma velocidad. Como todos conocen yo dependo fundamentalmente del control”.



Además, dijo que el manager yumurino Armando Ferrer conversó con él y lo convenció a regresar al equipo. “No pensaba volver a la Serie Nacional, Ferrer habló conmigo y aquí estoy. Voy a ir poco a poco buscando la confianza y después asumiré la función que me encomienden”.



Yoel Suárez regresa a la selección de Matanzas, después de cuatro años alejado de los terrenos.

