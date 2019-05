«Yo no cambio un segundo de vida por una canción»

Yo no cambio un segundo de vida por una cancin

Liuba María Hevia lleva 35 años haciendo música y todavía a estas alturas teme cuando se sube a un escenario. Admirada en toda Cuba, aplaudida en distintos países de Latinoamérica, con premios y distinciones que avalan su obra… Liuba no deja de construir proyectos en su cabeza. Sabe que el tiempo es poco y que se debe aprovechar al máximo. Sabe también que el artista se debe a la gente y quizás por estas y otras razones va a un hospital y le canta a los niños, funda y desarrolla un encuentro entre cantoras, realiza documentales, piensa en editar un libro, descubre constantemente la poesía… Todavía recuerda cuando tenía cerca de ocho años y “descubrió” la música de Silvio Rodríguez…



«Siempre supe que mi camino sería la música y tengo todavía a mis maestros: Silvio, Pablo, Serrat y muchos cantores latinoamericanos como Violeta Parra, Chabuca Granda que todavía escucho y escucharé. Al inicio mucho se dialogaba sobre los géneros de los que yo debía apropiarme; sin embargo yo hice lo que quise: la guajira, la habanera, la canción trovadoresca, latinoamericana…para mi todo cabe en la misma casa y lo que he hecho es cantar lo que me gusta y disfrutarlo.





Hay artistas que reniegan de su obra. ¿Te sucede lo mismo?



Francamente cuando hago un disco y estoy en la fase de producción sí me gusta escucharlo mucho, después no soy asidua a escucharme. La creación está siempre en movimiento y hay cosas que uno puede transformar. Pero vivo feliz de mis discos, las canciones que son pequeñas crónicas de viajes, aunque hay temas que les daría otro vuelo, pero no reniego de ello.



TERESITA FERNÁNDEZ



«Fue una mujer muy valiente y potente. Un alma llena de energía, que amaba profundamente, que sabía llevarse el mundo a su corazón».

¿Crees que se habla hoy de Teresita y se reverencia su obra todo lo que se debe?

Creo que no. Ella es, como dijo una amiga, de pasado mañana. Hay que estudiarla muchísimo, conocer su obra y conociendo su obra uno aprende también otras cosas.



Se habla más de su obra infantil que la otra dedicada a los adultos…



Siempre le decía que ella tenía un poco de “culpa” porque no defendió todo lo que merecía su obra para adultos. Pero pensaba que con lo que se había hecho era suficiente y pensaba en el hecho de la utilidad inmediata, no en el derecho que teníamos los cubanos de recibir más de su obra para adultos.

Peo realmente hay mucho que hacer y eso le corresponde a los musicólogos, a las emisoras radiales, a los espacios donde se pueda divulgar lo mejor de nosotros. Queremos hacerle un libro con muchas de las entrevistas que le hicimos cuando íbamos a su casa, Ada y yo. Ese material lo tengo, es un tesoro que no es mío, debe estar en las manos de la gente de este país.





¿Por qué te repartes tanto?



Soy una persona que no puedo dejar de trabajar. Uno está creando siempre, es como una sed que no se acaba. Sin el trabajo no pudiera considerarme una mujer feliz. Si uno no tiene sensación de utilidad en la vida, no hay por qué estar aquí…



¿Creíste seriamente que llegarías a 35 años de carrera?



Uno lo que va es viviendo y disfrutando. Vivir es algo tan lindo y tan rápido como un buen material audiovisual, sólo que el último corte es el que nunca se puede ver. Por eso es que cada escena o cada paso hay que vivirlo con intensidad…



¿Qué significa tener duende o ángel?



Es como un susto bonito y como un secreto que se puede quizás, compartir



SUS CANCIONES…LAS NUESTRAS



«Las canciones son como testigo de tu vida, a veces son hasta juzgadoras, que te contradicen. Las canciones no son hijas de nadie, sino del amor, el desamor, de las experiencias, vivencias… Yo no cambio un segundo de vida por una canción. Mi canción es una consecuencia de vivir, no al revés.

Del Autor