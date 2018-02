Yo no soy tosco nada (+Video)

“Cuando la música la haces con sentimiento, no compites con nadie. Compites con tu alma y con el gusto de la gente”.



Así dice José Luis Cortez, El Tosco, Premio Nacional de Música 2017.



“Yo tengo la filosofía de la gran filósofa cubana Juana Bacallao: mientras el pueblo te quiera hay Tosco pa rato. Y ese es el mejor premio de un artista; que el pueblo te quiera, que el pueblo te admire”.



Cuenta que ese premio se lo merecen muchos músicos; y que él no es tosco nada, que eso es falso, que a él le gustan los atardeceres, las flores, y dedicarles poemas a los niños que pasan por su casa cuando van para la escuela.

Le pregunto si es feliz con su orquesta NG La Banda, y me dice que no, que el trabajo con ellos sí es gratificante pero que, por su música, la timba, él y so orquesta fueron incomprendido en un tiempo pasado. Y hoy no tienen la divulgación que quisieran.



“Y un día la gente dirá en los años, dos mil y pico, existió un negrito que viene del Condado, el barrio más ripiao que tiene Santa Clara, pero bueno, pudo permear las fronteras de la cultura cubana y cooperara con uno de los géneros más importantes de la música cubana, que es la famosa timba cubana, y ya eso está establecido como género”.



“He dicho, caballero, estudien pónganse en talla, que la vida comienza ahora. Un premio no determina el camino de una persona, mi camino está recto y hecho para hacer vibrar al pueblo de Cuba dentro de la música popular bailable cubana”.



Los años le han pasado a El Tosco. Cuenta que ya no toca igual, ya los desgastes naturales no le permiten tener la agilidad ni la flexibilidad para sonar la flauta ni mover los dedos como antes. Y que ya, con sesenta y siete año, no es lo mismo que con catorce, con dieciocho, o con veintiuno cuando estaba en medio de su esplendor musical.



“Yo no soy un pedagogo, yo soy un luchador al que le gusta, en vez de perder mi tiempo, enseñar a las nuevas generaciones en lo que yo sé hacer. O lo que yo creo que yo sé hacer, porque uno nunca es absoluto, y esa necesidad la tengo, y voy a seguir haciendo cosas”.

Del Autor