Yo valgo más (+Video)





De manera cotidiana cuando salgo del trabajo, voy en busca de ómnibus para mi casa, sin perder de vista los detalles del paisaje, porque cada persona cuenta una historia. El otro día cuando esperaba por el anhelado transporte, un hombre con acento de extranjero miraba a las chicas de la parada, se acercó a una e inició una “inocente conversación de presentación”.



De momento él le hizo una proposición indecorosa a la cual ella respondió: -“Yo valgo más”. Fue entonces cuando presté total atención al debate, pues cuando pensé que ella iba a ceder, me sorprendió como esa linda joven, que bien parecía una estudiante, tenía todo un discurso listo de cuánto valía ella.



Su valor, no tenía nada que ver con cuestiones económicas, sino morales y éticas. La muchacha que no llegaba a los 25 años supo argumentar cómo las mujeres cubanas se han ganado a través de la historia los derechos que tienen, por lo que criticar a todas las féminas de manera incorrecta constituye sin duda una total violencia hacia la mujer.



Lo cierto es que cada una debe estimarse por lo que son, y aportar a sus vidas, de manera sistemática, todos los valores añadidos que se les permita respetarse y mantener su autoestima al nivel correcto.



Es digno de admirar cuando una joven sabe quién es y lo que vale. Además, capaz de hacerse respetar, en un mundo en el que algunos, afortunadamente solo algunos, necesitan reorientarse en sus pensamientos y criterios.







El debate entre ellos terminó de manera no grata para el visitante, mientras ella ni se percató de los curiosos que le rodeaban. Cuando abordé el transporte lo hice con una sonrisa, porque ni mi cansancio, ni la gran cantidad de personas en el transporte me hacían olvidar la respuesta: “Yo valgo más”.



Disfrute el video clip de la canción Si te vas, realizado por el director Manuel Ortega, interpretada por los artistas cubanos Rochy Ameneiro y David Blanco, miembros de la Red de Artistas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres:



Del Autor