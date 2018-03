Yoannis Zaldívar: “Siempre no se puede estar arriba” (+Audio)





La Habana-. Hay varias hazañas en el deporte dentro de nuestro país muy difíciles de superar. Me viene a la mente los cuatro títulos consecutivos de los Industriales, desde la segunda hasta la quinta Serie Nacional de Béisbol o las tres coronas conseguidas un poco más para acá por Santiago de Cuba del 99 al 2001.



Así pudiéramos enumerar otras disciplinas donde ha existido un dominio por un territorio. Lo que no cabe dudas que una de las mayores dinastías que ha existido en el panorama deportivo en Cuba, es la que impusieron los “Búfalos” avileños en las Ligas Superiores de Baloncesto. Nueve coronas nacionales, cinco de ellas consecutivas y dos sub-títulos en doce ediciones, es el impresionante palmarés de esta provincia.



No hay dudas que la pésima actuación de Ciego de Ávila en la pasada Liga y el paso tambaleante en la actual con 5 sonrisas y 6 descalabros, dispara las alarmas entre los seguidores del deporte en la isla.



Recientemente visitamos la sala Ramón Font, sede de la segunda vuelta y conversamos con Yoannis Zaldívar, actual director de los “Búfalos”, quien además ha tenido también que ver con la formación de la generación dorada del baloncesto en la central provincia.



En el diálogo se imponía una interrogante: ¿Murió la dinastía de los avileños? Su respuesta fue categórica. “Para nada, es muy complicado mantener un nivel tan elevado como lo tenía nuestro equipo. Tenemos que luchar para mantener vivo el baloncesto en Ciego, hay talento, solo nos toca a nosotros trabajar con esas nuevas figuras que están surgiendo”, declaró en exclusiva a Radio Rebelde el también director técnico de la selección nacional.



Zaldívar no tuvo la posibilidad de entrenar al conjunto, debido a sus compromisos con el equipo Cuba, según nos comunicó se unió a la escuadra el día antes de iniciar la Liga Superior en Santiago de Cuba. “Es cierto que hay varios hombres de nivel, pero todos juegan la misma posición. Son los casos de Yasser Rodríguez, Dainer Martínez y Mario Troyano, quienes juegan como defensas organizadores.



Además se nos lesionó nuestro principal jugador Willian Granda y Vanier Reyes está jugando con molestias en las rodillas. La responsabilidad la están asumiendo los más jóvenes, especialmente debajo de las tablas”, sentenció después de la victoria ante los santiagueros.



Sobre el torneo Zaldívar señaló que aunque ha estado muy parejo, todavía existen muchas deficiencias en cuanto al nivel técnico-táctico de los jugadores. “Hemos observado hombres de buena talla y otros con buen manejo del balón, que incluso pudieran estar dentro de la preselección rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla”, concluyó el DT del equipo cubano que participa en el FIBA-Américas.



Escuche las declaraciones de Yoannis Zaldívar, quien confía en que Ciego de Ávila puede estar entre los cuatro primeros conjuntos en la presente Liga Superior de Baloncesto.













