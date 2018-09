Yordan Manduley lider de los Bateadores en Liga Can Am





El cubano Yordan Manduley se consagró como líder de los bateadores de la temporada regular en la Liga Can Am.



El avileño compiló para promedio de 337 debido a conectar 102 indiscutibles en 303 turnos al bate. Además, el campo corto antillano pegó cuatro cuadrangulares, 12 dobles y un triple. Manduley impulsó a 37 compañeros, anotó 43 carreras y se estafó a 17 bases en los 76 juegos en los que participó con los actuales campeones de esta liga independiente.



A partir de hoy, tanto Yordan Manduley como Lázaro Blanco estarán intentando sostener la corona alcanzada en la temporada pasada cuando comienza las semifinales de los play off de este certamen.



El conjunto capitalino, que concluyó segundo en la etapa regular, enfrentará a los Rockland Boulders, sus rivales en la final de la campaña anterior y que terminaron en tercer lugar en la etapa clasificatoria.



El granmense Blanco debe ser el lanzador seleccionado para el tercer choque de esta serie al mejor de tres.



Del Autor