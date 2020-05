🎧 Yorelvis Charles: Nuestra meta es volver a la postemporada

La Habana-. Para Yorelvis Charles Martínez será un gran reto sustituir en la 60 Serie Nacional a Roger Machado, quien ha sido el manager de mejores resultados en el béisbol avileño.



Roger le dio tres títulos a la provincia, con otras dos participaciones en finales, por lo que el ex – utíliti de la selección nacional no tiene otra que regresar a los “Tigres” a los planos estelares de la pelota en Cuba.



El campeón olímpico de Atenas 2004, debutará en nuestros clásicos nacionales como director, después de pasar por el certamen de la categoría sub-23 años. Charles está satisfecho con la preparación que habían realizado antes de que la COVID-19, provocara la paralización de todas las actividades deportivas en el país.

Actualmente la preselección de Ciego de Ávila está integrada por 38 atletas y han mantenido su preparación en sus casas.

Les dimos un plan de entrenamiento, que vamos siguiendo sistemáticamente. Tú sabes que ahora no se puede ir a los gimnasios, no puede haber aglomeraciones, por lo que no podemos pedirles mucho. Sobre todo les exigimos que sean cuidadosos con el peso corporal y en el caso de los lanzadores que trabajen con la fluidez de los movimientos y que realicen las carreras de rapidez y velocidad en la medida del espacio y las posibilidades que tengan.