Yosimar Cousín: Un Toro de pura raza (+Audio)

Camagüey-. El mejor lanzador de los “Toros” en la actual postemporada, el jovencito Yosimar Cousín, será el pitcher encargado de buscar la igualada por la escuadra agramontina en la final de la 59 Serie Nacional de Béisbol.



A pesar de trabajar en el quinto juego este jueves en el parque Victoria de Girón, Miguel Borroto no dudó en anunciarlo como el abridor para el partido de este sábado en el Cándido González.



Cousín, quien en febrero cumplirá 22 años, hará su tercera apertura del play off. Hasta el momento suma par de sonrisas, una ante los yumurinos, un rescate y en 14.2 inning de labor no ha permitido carreras limpias.



Yosimar, comentó que está en perfectas condiciones y que el conjunto cumplió con el propósito, que era buscar un éxito en Matanzas y regresar a sus predios.

Me siento muy bien. Estamos contentos con esta victoria y ahora trataremos de llevarnos el título en nuestra casa. Buscaré hacer el mismo trabajo que hice en mi primera salida ante ellos y darle un triunfo que llevaría la final a un séptimo partido.







El talentoso serpentinero camagüeyano, dijo que el equipo salió con mucha combatividad este jueves, para tratar de regresar la serie al Cándido González.

Salimos mentalizados que cada cual tenía que hacer lo que le tocaba, yo no pensaba lanzar pero hizo falta que viniera para asegurar el triunfo y cumplí con esa encomienda.



A pesar de las posibilidades ofensivas que tiene la selección matancera, se ha visto limitada con el madero.

Aunque no están ajustados no te puedes confiar porque tienen una alineación muy fuerte. Hay que buscar el control fino y tratar de estar siempre encima de los bateadores.







Yosimar Cousín, se ha mostrado como un consagrado sobre el box en esta postemporada.

Es cierto que es un choque de mucha presión porque estamos obligados a ganar. El equipo necesita que le camine el juego y voy a salir con esa mentalidad.



El hecho de no permitir anotaciones en el actual play off, no es una presión para el joven agramontino.

Yo no pienso en eso. Solo me enfoco en darle el triunfo a mi equipo. Tratar de lanzar bajito y lo que más deseo es llevar la final a un séptimo partido.



El sexto compromiso de la gran final, se efectuará este sábado desde la 1:00 pm en el estadio Cándido González. Para estos dos últimos juegos, los agramontinos no podrán contar con Frank Madan, quien fue sancionado a tres juegos por tirar pelotazo de manera intencional. Mientras los matanceros, no contarán con el mejor pitcher de la temporada Yamichel Pérez, quien no está habilitado por lanzamientos.



