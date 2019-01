Yosvani Alarcón, un “Leñador” tras del plato





La Habana, Cuba.- El enmascarado de los “Leñadores” de Las Tunas Yosvani Alarcón Tardío, constituye una de las principales figuras de Cuba que asistirá a la Serie del Caribe. El hecho de compartir la posición con el debutante en eventos internacionales Oscar Valdés, le llevará a defender la receptoría de principio a fin.



Yosvani, quien recibió nuestra enseña nacional de manos del presidente del INDER Antonio Becali Garrido, desde hace unos años integra la selección nacional, además de ser un hombre importante en las dos últimas campañas para Las Tunas.

El capitán de los “Leñadores” dijo que la escuadra está muy motivada por la obtención de su primer título en Series Nacionales y que los refuerzos redondean a un equipo que tiene como meta conseguir el primer lugar.



“Estamos en un buen momento, esperando que llegue el certamen. Los atletas que se incorporaron nos dan gran poderío ofensivo y profundidad en el área de los lanzadores. Vamos a tratar de seguir jugando el béisbol alegre para ver si le regalamos el título a Cuba”.





Alarcón tendrá que estar muy atento cuando tenga corredores en circulación, pues la velocidad es una de las armas de estos conjuntos del Caribe.



“En los eventos que he participado, dígase Clásico Mundial, Premier, he visto buenos robadores de bases, por lo que no va hacer sorpresa. Si los pitcher hacen su trabajo y los cuidan, les puedo poner out en los intentos de robos. Me siento en excelente forma física y voy a tratar de dar mi aporte para conquistar el título”.



El máscara tunero estuvo en la única corona que ha podido conseguir Cuba desde su regreso a las Series del Caribe.







“Estoy viendo el ánimo muy arriba, como mismo estaba cuando ganamos en el 2015. Solo resta que cada cual cumpla con su función, porque equipo y motivación tenemos”.



Yosvani Alarcón se vislumbra como el receptor indiscutible de la escuadra cubana, de cara a los compromisos internacionales del 2019.



“El hecho de que varios jugadores hayan estado insertados en otras Ligas, nos da más confianza para jugar al béisbol. Podemos revertir los resultados de años anteriores. Comenzamos con una buena final de la Serie Nacional, la afición nos está siguiendo y considero que puede ser un año importante para el béisbol cubano en cuanto a buenos resultados”.



A continuación, las declaraciones de Yosvani Alarcón, capitán de la escuadra “Leñadores” que representará a Cuba en la Serie del Caribe 2019.

