Yosvani Alarcón: En los próximos días me retiran el yeso

El receptor del equipo Cuba de béisbol y de Las Tunas en la Serie Nacional de este deporte, Yosvani Alarcón, confirmó a Radio Rebelde que a finales de esta semana deben retirarle la inmovilización del dedo meñique de su mano izquierda.



El experimentado jugador visitó el pasado domingo el estadio Julio Antonio Mella donde sus compañeros vencieron en par de oportunidades al cuadro de Sancti Spíritus para consolidarse en la cima del torneo.





"Ya estoy trabajando en la sala de rehabilitación y haciendo ejercicios físicos para los miembros inferiores, afortunadamente ya no me duele la mano y pienso que cuando me retiren el yeso no voy a demorar mucho para volver a jugar, tampoco tenemos tanto apuro porque el equipo esta prácticamente clasificado a los play off, yo comenzaré a jugar cuando me sienta bien y lo más importante es estar listo para la postemporada", comentó, el integrante del equipo nacional al IV Clásico Mundial en 2017.



El cacher más ofensivo de la pelota cubana recibió un pelotazo del lanzador derecho de Holguín Wilson Paredes que le provocó la fractura del dedo más pequeño de su brazo izquierdo y lo ha tenido fuera de la alineación titular de los leñadores desde el pasado 4 de noviembre.



El mascara oriental ha sido sustituido por el segundo hombre en la posición, Rafael Viñales, quien ha contribuido a que el seleccionado tunero aparezca como líder de la segunda fase con record de 25-14, con una cómoda ventaja de nueve juegos sobre Industriales, que marcha en el quinto lugar de la tabla.



Escuche las declaraciones de Alarcón a nuestra emisora







