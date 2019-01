#YoVotoSí, consciente por la Constitución

2019-01-08 12:58:48 / web@radiorebelde.icrt.cu





Desde el pasado fin de semana estuvo disponible el texto de la nueva Constitución de la República de Cuba que ratificaremos mediante referendo popular el próximo 24 de febrero, reflexiona el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



También ya desde este lunes comenzó la comercialización de más de tres millones de ejemplares impresos del importante documento en los estanquillos y unidades de correos, primero en La Habana, desde hoy martes en Santiago de Cuba y durante el transcurso de la semana en el resto de las provincias.



La primera lectura de este comentarista, por ejemplo, fue para revisar, artículo por artículo, las propuestas de modificación o respaldo que hice en la asamblea de mi colectivo laboral, y su redacción final en el documento.



Cuál no sería mi sorpresa al verificar que la comisión redactora del proyecto tuvo en cuenta el 80% de lo que yo, como cualquier otro simple ciudadano cubano, pude sugerir esa vez.



Doce de mis 15 planteamientos fundamentales tuvieron una solución de una manera u otra, en algunos casos incluso con una formulación mucho mejor que mi idea original.



Utilizo esta experiencia personal, porque estoy seguro de que muchas personas harán este mismo ejercicio de análisis o alguno similar. De una u otra forma, una inmensa mayoría descubriremos nuestra huella aquí o allá en este texto que nos debe servir para el presente y el futuro de la nación.







Y lo mismo sucederá seguramente con el resto de la ciudadanía que participó, en una cifra superior a los ocho millones de personas, en la amplia consulta popular del proyecto constitucional.



Este texto definitivo que ahora se pone a la venta al precio de un peso cubano es el resultado del estudio de unas 780 mil propuestas de la ciudadanía, incluyendo las emitidas por residentes en el exterior, convertidas después de su análisis y procesamiento en nueve mil 600 propuestas tipo, la mitad de ellas incorporadas a la carta magna que se someterá a referendo.



Esta es otra demostración de lo que puede la inteligencia colectiva y la verdadera democracia.



De este modo, podremos decir con orgullo que la Constitución del 2019, en Cuba, la hicimos entre todas y todos. Y nadie podrá negar ni quitarnos esa íntima satisfacción, aunque también habrá gente de espíritus pobres que quizás intenten restarle mérito o quitarle su inmenso valor a este resultado plural, consensuado y convincente.



Pero la tarea no termina aquí. Hay que ratificar la nueva Constitución con nuestro apoyo en las urnas, y luego implementarla, con leyes y políticas que la hagan realidad.



El camino no será fácil ni estará exento de contradicciones y nuevas polémicas, pero vale la pena intentarlo, porque nos hará un mejor país, una sociedad más revolucionaria y progresista.



La etiqueta o frase que comienza a expandirse por las redes, Yo Voto Sí, es solo la expresión del convencimiento progresivo que tenemos que ir ganando en toda la población cubana, mediante la lectura y estudio de esta nueva Constitución ya aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Busquemos el nuevo texto, leámoslo y estudiemos su contenido en detalles. Apropiémonos del fruto de nuestro debate colectivo, para que nadie nos quiera venir a hacer un cuento de camino. Preparémonos, como un deber cívico indelegable, para dar nuestro voto consciente por la Constitución.



(Haciendo Radio)