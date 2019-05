Yuri Gonzáles en la Élite del Capablanca

Yuri Gonzles en la lite del Capablanca





El Gran Maestro (GM) capitalino Yuri González dijo sentirse contento con la oportunidad de jugar en el Grupo Élite del Capablanca de ajedrez y considera que si juega para un 50 por ciento se sentirá satisfecho.



“Muy contento con la posibilidad que tendré de jugar con excelentes rivales que me van aportar mucho a mi ajedrez en general, es la tercera vez que compito en el grupo Élite, porque antes lo hice en 2003 y 2004, pero con un formato de 12 competidores”, comentó el integrante del equipo olímpico en 2016 y 2018.



De 38 años de edad, el natural del municipio capitalino de Marianao, será uno de los dos representantes cubanos en el grupo de más nivel del Capablanca, que encabezan el GM indio Adhiban Baskaran (2701) y el siete veces campeón del torneo, el ucraniano Vassily Ivanchuk (2677).







“De los cinco rivales que tendré, solo he jugado con mi compañero Carlos Daniel Albornoz y con el estadounidense Samuel Sevian, a los otros tres nunca los he enfrentado (Antón, Ivanchuk y Baskaran), pero he analizado sus partidas, conozco de sus resultados más recientes, y me siento preparado para tener un buen torneo”, señaló.



“Las partidas todas van a ser tensas y se van a luchar hasta el final, porque ese es el estilo de juego de todos los jugadores, son agresivos y salen siempre en busca de la victoria, si yo logro jugar para un 50 por ciento o más sería un buen resultado”, concluyó.



Yuri y Albornoz también tomarán el Capablanca como parte de su preparación para el torneo Zonal, que se disputará a finales de mayo en la capital salvadoreña, y el cual otorgará dos plazas para la Copa Mundial.



Yuri y Albornoz también tomarán el Capablanca como parte de su preparación para el torneo Zonal, que se disputará a finales de mayo en la capital salvadoreña, y el cual otorgará dos plazas para la Copa Mundial.





