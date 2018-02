Yurisbel Gracial ya está en Japón

El cubano Yurisbel Gracial fue presentado como nuevo jugador del equipo Halcones de SoftBank este domingo en una rueda de prensa que tuvo lugar en Miyazaki, donde el conjunto realiza sus entrenamientos primaverales.



De acuerdo al sitio digital beisboljapones.com, Gracial está contemplado en un inicio como un refuerzo de emergencia que será utilizado en caso de que alguno de sus 4 importados titulares se lesione o pase por una mala racha.



“Estoy muy feliz de estar aquí en Japón y de ser parte de los Halcones de SoftBank. Quiero darle las gracias a la dirección general del equipo y a los atletas por la acogida que me dieron. Me siento muy satisfecho de estar aquí”, explicó a los reporteros presentes.



Cuando le preguntaron si había escuchado algo acerca del equipo con anterioridad, no dudó en referirse a las conversaciones que tuvo con sus compatriotas Alfredo Despaigne y Liván Moinelo antes de venirse y a las buenas referencias que escuchó de ambos.



“Ellos me hablaron de la disciplina y la exigencia con las que el equipo trabaja, pero lo más importante es la relación que existe entre los compañeros porque eso es lo que hace que un equipo pueda ser campeón”, comentó.



Así mismo, declaró que su objetivo no es otro que trabajar duro y aprovechar cada oportunidad que le den para tratar de ayudar al equipo a volver a ser campeón.



“La competencia existe en todos los conjuntos. Cada jugador siempre quiere ser titular, así que creo que al final eso lo decidirá el terreno. Yo saldré a dar lo mejor de mí y a tratar de ganarme un puesto en el club”, concluyó.



El antillano ya comenzó a participar en las prácticas del club y lo más probable es que vea acción con el mismo en los partidos oficiales de pretemporada que comenzarán este sábado 24 de febrero.

Del Autor