Adiós a las canas con el jengibre





A los múltiples beneficios que ofrece el jengibre a la salud humana se añade uno relacionado con la belleza: el ocultamiento de las canas.



A veces son bienvenidas por las mujeres, pero un buen número de ellas las rechazan ya que se sienten de mayor edad; ocurre porque el cabello empieza a perder melanina, la cual se adquiere desde el nacimiento y es ésta la que determina el color natural de cabello que tendrá una persona, existen varios factores que inciden en la pérdida de esa sustancia.



Las canas son cabellos blancos o grises que se asoman en la cabeza; aparecen al principio unos pocos y a medida que pasa el tiempo el pelo adquiere esa nueva tonalidad.



Así mismo es posible resaltar el uso de jengibre como uno de los remedios caseros que han presentado mejores resultados a la hora de decirle adiós a las canas. Contando a su vez con la ventaja de ser muy fácil de preparar y utilizar.



Se emplea una raíz de la planta, una cucharada de aceite, preferiblemente de oliva, una de miel y una taza de agua.



Después se ralla la raíz, y se cocina en el líquido mencionado a fuego lento unos minutos, se enfría y se mezcla con el resto de los ingredientes.



A continuación, se coloca la infusión en un envase de plástico o vidrio; se separa el cabello colocando la mezcla en cada mechón, se cubre la cabeza con una toalla o gorro; a los 40 minutos se enjuaga el cabello.







Este tratamiento puede utilizarse cada dos o tres días. Es altamente preferido por ser un remedio casero con ingredientes ciento por ciento naturales y sin ningún aditivo que pueda dañar tu cabello. Además, toma pocos minutos realizarlo.



Hay un antiguo proverbio indio que reza: todo lo bueno se encuentra en el jengibre. Y esto es por la amplitud de sus beneficios. Entre ellos destaca que es un remedio eficaz para aliviar los problemas intestinales, y es excelente antiinflamatorio y antiséptico. Este cultivo originario del Extremo Oriente también resalta como un excelente acompañante en la cocina asiática, utilizado para aromatizar salsas agridulces, postres, bebidas, guisos, entre otros.



Se cuenta con dos tipos de pigmento: eumelanina, que lo tiñe de color oscuro y feomelanina que lo hace de forma clara. Y estos dos al combinarse, producen un amplio abanico de colores.



El cabello es una parte de nuestro cuerpo muy sensible a los cambios atmosféricos y además requiere los suplementos esenciales para conservar su aspecto brillante y saludable. Una buena nutrición, el cambio hormonal, el cuidado, los climas apropiados y la edad son la combinación perfecta para el cabello sano.



Hay algunas técnicas que ayudan a mantenerlo lozano y sin problemas de manera viable. Hay maneras que nos ayudan a tener un cabello asombroso de grado maravilloso, a pesar de la posibilidad de que no podamos mezclar los factores antes mencionados.



Estudios demostraron que el envejecimiento prematuro del cabello es un indicador de que no está obteniendo suficientes nutrientes y minerales. Es decir, que alimentarnos de forma adecuada es primordial para evitar y detener la proliferación de canas. Pero no sólo eso, también se han encontrado soluciones para revertir y evitar la llegada de las canas.







Una de estas opciones es el uso de colorantes de plantas para teñir las canas, los cuales manifestaron una eficacia deseable en cabellos humanos, sin irritar de ninguna manera el cuero cabelludo o de contar con químicos que pueden significar un problema de salud. Es una alternativa saludable para dejar a un lado los tinte sintéticos -apuntan los especialistas-.



El jengibre es antiestrés. El cineol que contiene permite rebajar los niveles de ansiedad y le otorga una sensación de calma al cuerpo. Gracias a ese cúmulo de vitaminas y microelementos, el jengibre es utilizado para darle una apariencia saludable al cabello.



Además, es un aliado para combatir la caspa. Así mismo los aceites esenciales contenidos en su raíz son capaces de purificar la piel grasa y estimular la circulación sanguínea.