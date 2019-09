Adiós al dolor de oídos con remedios caseros

Una infección del oído es viral o bacteriana y generalmente afecta el oído medio; los bebés y los niños pequeños son más propensos a contraer la infección, en comparación con los adultos.



Algunos de los síntomas de la otitis, como también se le dice, son dolor, náuseas, problemas de sueño, mala respuesta a los sonidos, fiebre alta, pérdida de la audición, dolor de cabeza, sensación de tracción en el oído, vómitos y supuración de la oreja.



Existe un grupo de remedios caseros para tratar ese mal entre los que sobresalen la sal o el arroz y consiste en tomar una taza de sal y calentarla en una sartén, microondas o baño maría de tres a cinco minutos.



En un calcetín grueso o de tela, se vacía la sal caliente, luego se ata un nudo o se sella el extremo abierto con una banda de goma; cuando la tela está caliente, se pone en el oído infectado de cinco a diez minutos. Como alternativa, también se puede llevar a cabo el mismo proceso con arroz.



Debido a sus propiedades para aliviar el dolor de índole anti-microbiano y natural, el ajo es conocido para curar diversas enfermedades, incluyendo la infección del oído.



Se cocinan dos dientes en dos cucharadas de mostaza o aceite hasta que el aceite se vuelve de color negruzco; se cuela y vierten de dos a cuatro gotas de este aceite (cuando está ligeramente caliente) en el oído afectado.



Alternativamente, hervir dos o tres dientes de ajo fresco en agua durante unos cinco minutos, después de eso se aplastan; cuando el agua hierva, aplastarlos y añadir un poco de sal. En un paño limpio vaciar esta solución y se vierte en el oído infectado. También se puede comer el ajo en una base diaria para curar la infección rápidamente.





Otro remedio natural consiste en tomar una pequeña cebolla, picarla y vaciarla en un recipiente. Se pone en el microondas durante uno o dos minutos, se deja enfriar y extrae su jugo; vierta de dos a tres gotas en el oído, se deja durante un tiempo, y se gira la cabeza para dejar escurrir el líquido.



Como alternativa, también se pueden hornear la cebolla durante aproximadamente media hora, cortarla por la mitad y colocar una de las partes en un paño de algodón grueso y ponerla sobre el área afectada durante aproximadamente cinco minutos.



La aplicación de un poco de calor para el oído afectado alivia rápidamente el dolor y previene la infestación de microorganismos. Coloque una bolsa de agua caliente en el oído infectado.





Como alternativa también se puede usar una compresa tibia. Sumerja un paño limpio en agua caliente y elimine el exceso de agua. Utilice este remedio diariamente hasta obtener alivio.



La miel es una cura probada para un amplio número de enfermedades. Frote un poco del alimento alrededor del perímetro del conducto auditivo externo para aliviar el dolor.



El jugo de las hojas de mango es una cura rápida y eficaz para la infección del oído. Moler o triturar suave dos o tres hojas para extraer el líquido y caliéntelo de forma ligera; ponga tres o cuatro gotas de este jugo en su oído y obtendrá buenos resultados.



Para el alivio rápido de dolor y la infección, utilizar la albahaca morada. Aplastar cuatro o cinco hojas frescas y extraer el jugo; aplicarlo alrededor del oído. No introducirlo en el canal auditivo.



Alternativamente, se puede mezclar el jugo de albahaca con el aceite portador como el de coco en cantidades iguales. Empapar un algodón en la mezcla; se debe de limpiar suavemente el interior, detrás de, y alrededor de los bordes exteriores de la oreja. Repita el mismo proceso dos veces al día.



Estas prácticas están al alcance de todos ya que se realizan con plantas medicinales que vemos con frecuencia en el entorno donde vivimos.



No obstante, la eficacia de los remedios caseros es importante resaltar que no pueden ser sustitutos de los medicamentos, sino un complemento para aliviar el dolor y acelerar el proceso de curación.